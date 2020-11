"Levantamos el paro si nos aseguran que no habrá despidos"

El titular del sindicato de Camioneros, Roberto Arcángel, explicó cuál es el motivo por el cual desde hace 24 horas está paralizada la recolección de los residuos en la ciudad, en el marco de una medida de fuerza y durante la transición luego de la renuncia de Ernesto Aguirre a la Sapem Ambiental.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Arcángel sostuvo que "la decisión política del municipio es de ellos, pueden poner y sacar a quien quiera. Si el cambio lo hacen sin avisarnos y no se sabe cuánto va a tardar en concretarse la modificación, no sé a quién dirigirme".

"No corresponde que tomemos decisiones que no estén en nuestra órbita. Hemos trabajado sin gerente dos meses largos hasta que llegó una mujer a asumir el cargo. Pero en ese caso nos advirtieron que eso iba a ocurrir y que ante cualquier situación que surja les avisáramos", enfatizó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y se refirió a las versiones que circulan en torno al servicio: "Se viene hablando de quita de fuentes laborales y a la gente le tengo que dar una respuesta que no puedo dar porque nadie se comunica conmigo. El resto del directorio no te dice nada. Hay cuestiones operativas y nadie se hace cargo".

"No tengo por qué ir a golpear la puerta de nadie si nosotros lo único que hacemos es trabajar. Más allá de que ellos puedan tomar las decisiones, yo voy a defender los derechos de los trabajadores. Que haya basura en la calle no es responsabilidad nuestra", destacó el sindicalista en otro segmento de la entrevista radial.

No obstante, aclaró que si el municipio "va a tomar una decisión política que se haga responsable. No sé si va a haber despidos, pero ante esta incertidumbre quizás lo estén pensando. Estamos solicitando que alguien venga y nos comunique cuál es la idea que tienen".

"No soy el dueño de la verdad, acá no se hace lo que yo quiero. Nunca un director tuvo de parte mía una posición irrevocable. Quiero que alguien del municipio venga y me diga que todo lo que se está hablando es mentira. Se rumorea que quieren hacer Frecuencia 3 que implica reducción de personal, pasando los camiones menos veces por cada zona", finalizó.