Con una curiosa escala, volvieron los vuelos

Marplatenses por el cielo bahiense

Ya volvieron los vuelos al aeropuerto y el regreso a la actividad dejó varios datos interesantes. En principio, la idea era que los aviones vayan de punto a punto, es decir de Ezeiza a Bahía y viceversa. Los marplatenses tenían la misma idea, de unir su ciudad con Buenos Aires de forma directa. Pero como en ninguno de los dos casos viajaba demasiada gente, finalmente se decidió hacer un “vuelo redondo”. Eso significa que la aeronave realiza el trayecto Bahía – Ezeiza – Mar del Plata, en forma circular. Claro que para ir de La Feliz a CABA los pasajeros tiene que pasar primero por nuestra ciudad. Con este cambio se logró un 70% de ocupación.

Quienes saben del tema suponen que con el tiempo, y cuando se deje de pedir el certificado de circulación para viajar, volará un poco más de gente. Lo bueno es que hasta ahora no hubo grandes retrasos y ni cancelaciones. “Siempre en los aviones se cuentan más pasajeros de nuestra ciudad que de Mardel, porque ellos tienen la Capital más cerca, y pueden optar por el auto”, explican en el aeropuerto.

Un detalle de color se dio el primer día, cuando un grupo de ciudadanos chinos que no tenía certificados fue “rebotado” y no pudo viajar. “La verdad, fue complicado entenderse. El segundo idioma de ellos era el inglés. Se daban cuenta cómo estaba la cosa porque este es un tema mundial, pero aprovechaban un poco la falta de entendimiento”. Finalmente, el miércoles siguiente, con los permisos necesarios, pudieron volar. “Esos casos no se nos pasan. Si no hay papeles se quedan en Bahía”.

Las obras que promete Kicillof

Este fin de semana, el senador Marcelo Feliú anunció a través de sus redes sociales las obras previstas para 2021 en Bahía Blanca por el Gobierno de Axel Kicillof.

Varias de las obras que ahora figuran en los papeles, las había anticipado el Gobernador en dialogo con este medio hace una semana. Ahora, el bahiense presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores realizó un detalle del cronograma luego de una presentación formal junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el Presidente de Diputados Federico Otermín.

Según lo previsto, se espera para el año que viene un desembolso de más de 1500 millones para la ciudad, con una proyección de 4321 millones de pesos hasta 2024.

Entre la obras prometidas por Kicillof, aparecen “adecuación edilicia, más guardia y emergencia en el Hospital Penna y mejoras en el Banco Provincia de calle Almafuerte; desagües pluviales en los barrios Catamarca, San Blas y Kilómetro 5; acueducto, cisternas y estaciones de Planta Patagonia‐Bosque Alto‐Los Chañares; recambio de redes de agua potable en varios puntos de la ciudad, recambio de acueducto Dique Paso de las Piedras; rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Potable Patagonia; rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Grünbein, rehabilitacion del acueducto de calle Brandsen.

En materia de obras viales se habla de “circunvalación Norte Bahía Blanca” y “distribuidora Camino La Carrindanga”. Además se prometen nuevas etapas de la ampliación de la Ruta 51 entre Bahía y Coronel Pringles. Y la terminación y construcción de 814 viviendas.

Quiero un Zoom I

La semana pasada, el intendente Héctor Gay participó de un encuentro por Zoom con la ex gobernadora María Eugenia Vidal. También dieron el presente en la reunión virtual los legisladores bahienses Nidia Moirano, Santiago Nardelli y Andrés De Leo; el intendente de Coronel Rosales Mariano Uset y el de Carmen de Patagones José Luis Zara.

También hubo otras referentes bonaerenses como el diputado Cristian Ritondo y el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Y aunque estos últimos suenan siempre como futuros candidatos a pelear por la gobernación de la Provincia, esta sección pudo saber que no se habló de candidaturas en la charla que escucharon unas 400 personas, entre funcionarios y militantes de Juntos por el Cambio en la Sexta Sección.

“Se hizo hincapié en seguir unidos. Si nos dividimos, estamos fritos”, reflexionó uno de los concurrentes. “Hay que seguir trabajando para consolidar el espacio”, agregó. También se anticipó que trabajarán para ampliar Juntos por el Cambio “con personas que compartan nuestros valores más allá de las diferencias”.

Quiero un Zoom II

En la semana, Vidal también participó de otro encuentro político más que interesante, aunque no tuvo tanta trascendencia mediática. Lo hizo nuevamente por Zoom porque coincidió con el cumpleaños de una de sus hijas, pero el resto de los invitados estuvieron en persona compartiendo un debate en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) por el “Día del Amigo Desarrollista”, que conmemora el nacimiento de Rogelio Frigerio, uno de los máximos exponentes de esa línea política, junto a Arturo Frondizi.

Además de la ex gobernadora, quienes participaron de la reunión que fue transmitida en vivo por streaming fueron Ricardo López Murphy; Margarita Stolbizer; Martín Lousteau; el neurocientífico Facundo Manes; y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Fue en ese orden en el que disertaron, analizando cada uno una frase distinta de un discurso justamente de Frondizi.

Antes y después de los exponentes también dijo unas palabras el nieto del homenajeado, Rogelio Frigerio, ex funcionario del gobierno macrista. Este acto dejó una foto para tener en cuenta, de cara a las legislativas del 2021.

Para no ser un colador

El presidente del Puerto Federico Susbielles definió hacer una importante inversión para crear un Centro de Monitoreo de Seguridad Portuaria. Tendrá 135 cámaras y arcos de identificación de patentes vehiculares, entre otros sistemas de última tecnología.

Pero el detalle más importante es que se licitará la compra de un escáner, un instrumento clave en la lucha contra el narcotráfico y que diferentes presidentes del Puerto anunciaron y nunca concretaron. Esperemos que esta sea la excepción y finalmente se instale. (Discreción: cuando llegue el juicio contra los narcos del famoso Caso Bobinas Blancas probablemente salte algún dato que explique algunos interrogantes relacionado con este asunto).

“El escáner que usamos es el que presta Aduana, pero no siempre está disponible. Con el nuestro vamos a poder escanear la zona de containers y hacer operativos sorpresa”, comentó Susbielles. El aparato costará unos tres millones de dólares. Siempre es alentador que funcionarios públicos se comprometan con una lucha que no siempre quieren (o no se animan) abordar.