Dra. Cohen: "Es importante que la vacuna no solo sea segura, sino que genere inmunidad"

La Dra. Marta Cohen, una de las voces argentinas más autorizadas a nivel global para hablar de coronavirus, se tomó unos minutos para estar en el ciclo de entrevistas que se desarrollan en el Instagram Live de LA BRÚJULA 24.

Comenzando la charla, la profesional que se desempeña en el Hospital de Niños de Sheffield, contó que es muy amiga de Diego Maurizzi, un reconocido infectólogo que ejerce en Bahía Blanca.

"Mi gran amigo es de Médanos, no sé si él ahora dice ser bahiense. Con Diego Maurizzi nos conocimos en mi segundo año de facultad. Eran cuatro chicos de Bahía que vivían en frente a la pensión donde yo estaba, y tres estudiaban medicina. Uno de ellos era Diego. Nos hemos reencontrado en Viena y en La Plata. Son muchos años de amistad".

En otro pasaje de la charla, la Dra. explicó de modo simple como han ido avanzando las distintas vacunas que buscan contrarrestar al virus del Covid-19.

Apuntando directamente a la vacuna rusa, Cohen afirmó: "La vacuna de Rusia no me despierta ninguna inquietud ya que usan un método conocido. El tema es que la fase 1 y 2 se hizo en solo 76 personas. Y cuando se concluyó eso, apenas 11 días después, el presidente ruso la aprobó, sin llevar adelante la fase 3. La fase 3 comenzó a realizarse recién en la segunda semana de septiembre".

De la mano con esto aclaró que "es importante que la vacuna no solo sea segura, sino que genere inmunidad. En este momento se están fabricando 170 vacunas, de las cuales solo nueve tienen chance de ser eficaces. Hoy, quién me asegura que la vacuna rusa sea una de esas nueve si aún no tiene las conclusiones de la fase 3".

