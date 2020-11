Le cambiaron el loro: no era Pedro, era Santi

La alegría de Fany duró realmente poco. Apenas unas horas. La vecina de Brown al 400, creyó que sus días de tristeza habían terminado, luego de que ayer una vecina le manifestara que había encontrado a su lorito Pedro, aquel que se había perdido la semana pasada.

"Volvió gracias Dios, estaba en Don Bosco al 200. Me llamó una chica ayer a la tarde para decirme que lo había encontrado", había mencionado por la mañana.

"Apenas llegó mi marido del trabajo lo fuimos a buscar con la jaula, cuando la vio se metió enseguida. Está un poco asustado y con mucho hambre, y le faltan algunas plumas", agregó.

El faltante de esas plumas, algunas actitudes extrañas y un llamado de otra mujer que había perdido un loro de similares características también cerca de calle Don Bosco encendieron las dudas en Fany. Finalmente, y con el correr de las horas, se descubrió que el animal encontrado no era Pedro, era Santi.

"Aparece este lorito y para mí era Pedro. Es casi igual. Pero al llegar a casa, no me hablaba y no se comportaba igual. Después, durante el transcurso de la mañana, me llamó otra mujer que también había perdido un loro. Le dije que venga a mi casa y cuando llegó, el lorito enseguida respondió y empezó a hablar. Al final se llama Santi y ya está con su familia", reconoció Fany.

La angustia continuará para esta familia, por lo que la mujer volvió a reiterar su pedido de colaboración.

"La gente que haya encontrado a Pedro que piense y se ponga la mano en el corazón. El tiene que estar con su familia. Si bien este loro comió y se me posó en el hombro, evidentemente no estaba bien. Estaba asustado porque no hablaba. Así debe estar mi Pedro, por lo que pido que me lo devuelvan", reclamó.