"Volvé Pedro": se le escapó el loro y está desesperada

Fany es una vecina de calle Brown al 400 y está muy triste porque durante la noche del sábado, cuando una tormenta se hacía sentir con fuerza en la ciudad, se le escapó Pedro, un loro que tenía hace unos 10 años.

"Cuando empezaron los refucilos no se si se encandiló, él siempre daba vueltas en el departamento, andaba suelto. Incluso iba hasta las cortinas, pero nunca salió", comentó en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Creo que se debe haber asustado. Vivimos en un edificio bajo, de tres plantas, y ya lo recorrí todo con mi hija. Además nos repartimos casa por casa en el barrio con mi hija y los vecinos me atendieron muy bien".

"Pedro tiene 10 años, no creo que haya ido lejos porque era asustadizo", dijo Fany, quien además dio su número de celular por si alguien lo ve. El mismo es 154-747822. "Estoy segura que si me ve, se va a venir enseguida conmigo. Me debe estar extrañando", consideró.