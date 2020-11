La agenda secreta de Axel Kicillof en Bahía

LO QUE NO SE VIO DE LA VISITA DE KICILLOF

En un momento angustiante en el que escasean las buenas noticias, una como el centésimo aniversario de la Cooperativa y la millonaria inversión de la emblemática empresa bahiense, no se puede dejar pasar.

Axel Kicillof hizo lugar en su atareada agenda y visitó la ciudad por primera vez con el traje de Gobernador. Por la pandemia, sus salidas al interior se limitaron a muy pocas ciudades. Tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, coinciden en que fue una estadía tranquila y cordial.

Al llegar a la Coope cuando Kicillof, Gay, Susbielles y el ministro de Producción Augusto Costa caminaron frente a la fraccionadora de fiambres y a los cuatro casi se les cayó la baba. “Qué lindo pasar para el otro lado del vidrio”, bromearon.

Tras el acto, y luego de sacarse selfies con aquellos que lograron acercarse, el Gobernador se reunió a solas con el Intendente. Según pudo saber esta sección, el cónclave fue muy cordial y abordaron unos cuantos temas.

Kicillof ya contaba con detalles “muy finitos” de la situación sanitaria de Bahía. Y valoró el trabajo en conjunto de ambas administraciones. Luego el alcalde le entregó una carpeta con estadísticas y ambos evaluaron el posible retorno a las clases al clasificar a la ciudad como de “riesgo medio”. Poco después la directora de Educación Agustina Vila siguió en comunicación con Gay para avanzar más pormenorizadamente.

La crisis del agua, una histórica repetida y lamentable en la ciudad, también se abordó. El Gobernador ratificó lo anunciado por el titular de Recursos Hídricos y por la cúpula de ABSA: se intentará palear la coyuntura con algunas obras y, principalmente, con cuadrillas en la calle para reparar roturas y hacer cambios de cañerías prehistóricas.

Más tarde, en una entrevista exclusiva con Germán Sasso, resumiría su idea: "El tema del agua es de muchísima complejidad, pero no por eso sin solución. En el corto plazo vamos a reforzar muchísimo el servicio, las cisternas. Luego lo que hay que hacer es cerrar un proyecto y aplicar los fondos. Ya haré los anuncios".

En materia de Seguridad, Kicillof le aseguró a Gay que le enviará patrulleros en el corto plazo. El bahiense le hizo notar otra deuda de las últimas administraciones provinciales: la falta de recursos para el combustible de los móviles: en la actualidad la Comuna pone 19 de cada 25 litros. La idea es que el aporte sea “un cincuenta y cincuenta”.

Antes de finalizar la charla y rumbear hacia el puerto, el mandatario bonaerense y jefe comunal conversaron sobre el “Causa Facundo”. Ambos coincidieron en que “el trabajo de la Justicia ha sido serio” y el Gobernador reflexionó que nunca dudaría de exonerar a un policía que pudiera estar involucrado en un hecho delictivo, pero que en caso no hay elementos para hacerlo.

Durante toda la estadía en la ciudad, el teléfono rojo no dejo de sonar. Era el ministro Sergio Berni que lo mantenía al tanto del desalojo de Guernica, al que calificaron de exitoso.

Por supuesto, Axel también tuvo una reunión mano a mano con los suyos. Fue una charla corta pero productiva con el diputado y dirigente de La Cámpora, Gabriel Godoy, y con el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbielles.

Provincia petrolera. Otro asunto que quedó flotando tras la visita del Gobernador al puerto, y en el que coinciden oficialismo como la oposición local, es que tanto “la Provincia como el Municipio no sacan demasiada ventaja económica por tener semejante puerto de aguas profundas”. Lo que no se sabe es si están tan de acuerdo en los métodos y las herramientas para poder cambiar esa realidad. Kicillof dio a entender que está haciendo “lobby” para que Buenos Aires sea considerada una “provincia petrolera”, justamente por ser Bahía un nodo de petroquímicas y refinerías que serán aún de mayor relevancia cuando se active Vaca Muerta.

Catering. Kicillof no hizo a tiempo de probar nada de lo que le había preparado la gente de ceremonial de Susbielles pero pidió llevarse las viandas para ir “picando en el avión”. También hubo almuerzo para la tripulación.

Antes de subir a la aeronave, en la exclusiva sala VIP de la Base Militar Comandante Espora lo esperaba un importante empresario bahiense. Estuvieron media hora a solas con una agenda de temas que se mantiene bajo siete llaves.

CRUCE EN TWITTER

Un tuit que en la semana generó polémica fue el del periodista Eduardo Feimman, que tuiteó “ahora sí 30 mil” en relación a la cifra de muertes a la que llegó la argentina por coronavirus. Y pese a su aclaración pública, casi todos interpretaron que se trataba de una burla a los desparecidos en la última dictadura militar.

En Bahía, quien no la dejó pasar y le contestó por la red del pajarito fue el exsecretario de salud del Municipio y dirigente peronista Federico Bugatti: “Qué vida triste has tenido Eduardo Feinmman, me das mucha pena. Ojalá puedas encontrar la paz en el universo del odio y mierda en que vivís.

DUGGAN CON LOS TAPONES DE PUNTA

Hablando de periodistas nacionales, uno que se despachó con un fuerte editorial en la mañana de Radio 10 fue Pablo Duggan. El comunicador, que fue uno de los pocos que no repitió mentiras en la Causa Facundo, arremetió furibundo contra el abogado Leandro Aparicio, hoy es investigado penalmente –tanto en el fuero Provincial como Federal– por obstruir la Justicia, armar campañas de desprestigio y favorecer la impunidad.

ASUMIÓ UN “MARGARITO”

Cuando todo estaba dado para que el militante del Pro, Alejandro Martino, fuera el nuevo director de la Terminal de Ómnibus, una decisión sorprendió a todos: “Se bajó a último momento por un tema personal”, fue la elegante explicación del Municipio para informar que no aceptaría el puesto. Ese puesto será para el dirigente del Gen, Sebastián Marchese.

El mecánico dental, secretario general del Club Olimpo y presidente de la Liga Interdisciplinaria de Deportes Amateurs, aceptó el ofrecimiento que le hizo el secretario de Movilidad, Tomás Marisco. “Lo consulté con los otros militantes del espacio y con Stolbizer, y me dieron luz verde. Incluso Margarita me dijo que le diera para adelante, que el ofrecimiento hablaba muy bien del gobierno de Héctor, de tener la mente abierta”, comentó a Bahía Indiscreta el flamante funcionario.

Más allá de la impronta personal que Marchese le pueda dar a su gestión, varios proyectos que se iban a implementar con Martino siguen en pie, como el cobro del estacionamiento en el playón, la inversión en infraestructura en el edifico de calle Drago, y su cambio estético. “Queremos mejorar la Terminal. Pensá que es lo primero que ve la gente cuando llega a la ciudad. Es una estructura moderna, con mucho potencial”, aseguró Marchese, que es uno de los líderes de ese espacio luego de que Virginia Linares y Carlos Fabaro se acercaran al kirchnerismo.

DE HOSPITAL A HUERTA

Cuando pase el tiempo será incluso más reconocido que ahora el gesto de Pepe Sánchez de poner a disposición el Dow Center para recibir a infectados de coronavirus que necesitaran aislamiento. Por suerte, hasta ahora la imagen de decenas de personas ocupando el centro de entrenamiento de Bahía Basket no se vio… y todos esperamos que nunca se vea.

Lo curioso es que, a medida que fue avanzando la pandemia, y se fueron habilitando actividades, el Dow pasó de ser casi un hospital de campaña a una huerta comunitaria. Claro que esto no tiene que ver precisamente con el covid, sino con la cabeza de Pepe, que siempre está desbordante de planes.

“Es un proyecto a largo plazo. Por el momento son ocho personas las que están al frente de él, dentro de las cuales también hay jugadores”, le comentaron desde la institución a esta sección. “Los objetivos son proveer de alimentos naturales y saludables a nuestro punto gastronómico, que es de donde se alimenta el equipo. Además, lo tomamos como un punto de socialización entre los jugadores, el personal del Dow Center, y los socios de I Feel Good Gym, que funciona en las instalaciones”.

Otro de los objetivos es que los basquetbolistas puedan aprender sobre gestión del tiempo, entender los procesos y estimular la responsabilidad. La idea nace, como no podía ser de otra manera, de parte de Pepe, quien busca además afianzar símbolos y rituales dentro del Dow Center. Tener y trabajar la huerta es uno de ellos. Y si alguien se pregunta qué se cultiva, hay espinaca, remolacha, acelga, y la última semana se sembró verdeo y tomates cherry. Una acción simple, pero a su vez de avanzada.

UN BULLDOG DESEMBARCA EN BAHÍA

El exministro de Economía Ricardo Lopez Murphy volvió al ruedo. Asociado a los libertarios José Luis Espert y Javier Milei, comenzó a armar de cara a las elecciones legislativas del año que viene.

Esta semana en Bahía y la Sexta lanzará “Desafío 2021 Buenos Aires”. El miércoles a las 13 horas tiene prevista una conferencia de prensa vía la plataforma zoom.

De la mano de su viejo conocido en la ciudad, el empresario Fabián Balut, y Paola Maiza; López Murphy presentará el acuerdo político donde confluyen en un mismo espacio dos frente conformados por siete partidos políticos: el "Frente Republicano", integrado por el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires (PD), el Partido Autonomista de la Provincia de Bueno Aires (PA), el Partido Renovación Federal (PRF), el Movimiento Libertario Republicano (MLR), la Agrupación Desafío Argentino Republicano (DAR); y “Encuentro Republicano”, conformado por el Partido Libertario BA y Recrear BA.