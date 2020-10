El Municipio permitió la reapertura de los hoteles alojamiento

El municipio habilitó desde hoy el funcionamiento de hoteles alojamiento de la ciudad, con los mismos protocolos con el que desarrollan su actividad actualmente los residenciales.

Cabe destacar que entre las 00 y las 6 horas no podrán recepcionar personas por encontrarse vigente la restricción de circulación.

El pedido para la reapertura había sido elevado por el municipio a la gestión provincial, junto con una solicitud para que también permitan que funcionen algunos institutos de educación.

"Hace más de siete meses que estamos cerrados, pagando los impuestos como corresponde y el gran problema es que el RJ abrió sus puertas hace diez días. No es justo porque el Mesón Sud también está cerrado. Particularmente queremos expresar nuestro descontento", había planteado días atrás Mirta, propietaria del hotel TuyYo , en su charla con el periodista Germán Sasso.

"Las habitaciones serán totalmente desinfectadas cuando sale una pareja y las mucamas con barbijo y guantes retiran las sábanas que van a agua hirviendo. Y hasta que ingresan los siguientes huéspedes a la habitación dejaremos transcurrir un amplio lapso de tiempo", recalcó la empresaria, en otro segmento de la entrevista radial.

"Económicamente, el Gobierno nos da un cupo para pagar salarios a nuestros 28 empleados y con nuestros ahorros pudimos abonar un plus. Pero ya no podemos más. Estamos redactando una nota con el abogado para hacerla llegar a las autoridades. Al gerente, el Intendente no lo ha recibido", señaló.

Y finalizó hablando con el corazón en la mano: "Nunca voy a abrir de prepo, pero trataré de presentar notas para que se comprenda nuestra situación. Todavía aguantamos, pero estamos al límite", se había quejado.