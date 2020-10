"No descuido el canto, aunque me volqué mucho a la danza"

"Esto es muy duro para todos, para el artista y la persona que vive de esto, de esta profesión de estar sobre un escenario, ya sea bailando, tocando un instrumento o cantando". Con esa frase, la cantante Nora Roca describió el presente que, como a todo el mundo, la obligó a cambiar rotundamente.

En diálogo con el programa "Una buena razón", por LA BRÚJULA 24, contó que "hay personas que tienen una profesión y también el don del canto, son profesiones paralelas. Entonces se corta lo artístico y siguen caminando con su otra vocación. Pero para el que se dedicó de lleno al arte es complicado".

"En mi caso, estoy pasándola como puedo, tengo mis necesidades básicas cubiertas. Pero es complejo porque se ve el sufrimiento de los otros y ahí está el tema, mirar lo que le pasa al otro como para darle una mano", dijo.

A modo personal, Nora sostuvo que "al principio me había quedado como muy frenada porque no teníamos mucha información, no sabíamos de qué se trataba, y ahora estoy intentando hacer una vida normal, con todos los cuidados".

"Mantengo el aislamiento en el sentido de la no juntada, no comparto mate. Con mi hermana somos muy compinches y ahora paso por su puerta, toco timbre y conversamos con distanciamiento", graficó.

Y agregó: "Son muy dispares las respuestas de cada uno, yo no estoy muy pila, me puedo poner a cantar en casa con alguna pista en mi casa, pero no me está copando demasiado esto. No descuido el canto, obvio, aunque me volqué mucho a la danza".

"Estoy en el segundo año de la tecnicatura de intérprete y coreográfico de tango. Se trata de bailar, aprender la técnica y aparte la producción de un espectáculo. Estoy en una etapa de madurez, no hago tango escenario que requiere plasticidad y laburo, es la técnica de aprender el tango salón, lo cual no quiere decir que me vaya a dedicar a bailarina de tango".

"Yo hice mucha danza de pequeña y eso me facilita las cosas, tengo los conceptos ya incorporados. Lo que me gustaría hacer es un musical en algún momento", sintetizó.