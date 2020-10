Marengo quedó en medio de la pelea de dos participantes y no se calló nada

La gala del jueves en MasterChef Celebrity comenzó súper picante, y los retos de la noche trajeron a consecuencia una intensa pelea entre Sofía Pachano, Analía Franchín y Rocío Marengo.

En el inicio del reality se vivió un momento de tensión cuando los jurados revelaron que las consignas de la noche se iban a dividir en tres etapas, siendo la primera, cocinar la mayor cantidad de huevos fritos en un tiempo determinado, y que éstos estén en perfectas condiciones visuales y de sabor.

Pero al terminar sus platos, los tres chef líderes del programa pasaron isla por isla a verificar el estado de los huevos fritos, y coronaron a una dura pelea por el delantal negro a Sofía Pachano y a Analía Franchín, asegurando que cada una tenía “un huevo frito y medio” bien hecho.

En ese entonces, Analía ya comenzó a criticar a su compañera, hablándole a Rocío Marengo: “Si yo tenía uno y medio, y ella uno solo, ¿cuál es el empate?”. Por eso, la mediática se metió en la polémica, aunque Sofía no quiso participar: “Relájense un poco. No me gusta pelearme, y menos en la cocina”.

Pero luego de perder el reto, yendo a buscar su delantal para la gala de eliminación, la hija de Aníbal Pachano redobló la apuesta y le preguntó a Santiago del Moro si podía darle un tip a “su favorito” para el siguiente plato, que era un omelette, y por eso, fue a darle un papelito con un “secreto” a El Polaco: “Yo lo traje hasta acá y me da culpa”.

Esa actitud trajo los gritos y los enojos de Franchín, quien disparó que eso era ilegítimo en el certamen: “No es leal a la competencia eso. Es como que yo vaya con uno de los chef…” pero fue interrumpida por Sofía, que irónica, le apuntó: “Analía me acabás de ganar, quedate tranquila que te va a salir bien”.

A la pelea ya establecida se sumó Rocío Marengo, que se molestó por ser previamente tildada de “mala” por Pachano, y la apuró preguntándole si “quería su tip”, luego de que la haya criticado por sus huevos fritos: “Es un chiste, es un huevo. Y no te preocupes, voy a ganarlo sin tu tip”.

La pelea continuó en plena cocina

Pero la batalla no terminó en ese momento, sino que minutos más tarde, luego de presentar el omelette y resultar la perdedora, Franchín tuvo que subir al balcón junto a Pachano, y antes, la criticó duramente con el jurado, por haber estado dando indicaciones a sus compañeros: “Es muy difícil trabajar con una radio acá arriba todo el tiempo, Sofía fue todo el tiempo una radio… Digo para la próxima, si es posible en la gala de eliminación que no tengamos esa radio. Es una voz en off”.

Y en off, enojadísima, agregó: “No fue un tip que le tiró al Polaco, estuvo diciéndole toda la receta y cómo lo tenía qué hacer desde arriba del balcón”. Además de que en el piso, retrucó: “Es muy incómodo para trabajar y me parece muy injusto para el resto de los compañeros”.

Para ese entonces, Germán Martitegui le remarcó que debía aprender a trabajar bajo cualquier circunstancia, y Sofía reveló que el grupo es “muy hermoso” y que le sorprendió la actitud de Franchín; aunque, una vez que estaban las dos en el balcón, la pelea continuó.

“Estás exagerando a un nivel. No lo puedo creer. Yo en dos momentos ayudé. Le dije un tip… Analía, sos mala perdedora” disparó la actriz. Aunque Franchín continuó remarcándole que no paró de ayudar al Polaco durante toda la gala.

¡Explotó todo!

Fuente: Paparazzi.