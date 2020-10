"Tenemos que normalizar el país, esta cuarentena eterna nos ha hecho mucho daño"

Mauricio Macri afirmó que “tenemos que normalizar el país lo antes posible porque la cuarentena eterna nos ha hecho mucho daño" y sostuvo que está “preocupado y triste por el presente”, aunque dijo que “nunca la Argentina estuvo tan movilizada como hoy y con tantos argentinos convencidos de tener un mejor futuro”.

El ex presidente cerró el primer campus virtual del PRO, en el cual hubo 25 oradores, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Hernán Lombardi, el organizador del encuentro, que, con la consigna “En marcha al futuro”, fue convocado a través de las redes sociales.

“Estoy preocupado y triste por el presente -dijo Macri-. Veo la angustia de la gente por su presente, por su trabajo, su salud, su futuro, pero no cambia mi optimismo porque nunca la Argentina estuvo tan movilizada como hoy, nunca hubo tantos argentinos convencidos de tener un mejor futuro”.

Según el fundador del PRO, “no nos vamos a resignar y lo expresamos libremente con convicción, con fuerza, pero pacíficamente”. Destacó a continuación que “Juntos por el Cambio está más unido que nunca para ponerse al frente de estos valores” y advirtió: “Cuantos más atropellos, más firmes”.

Bullrich, Rodríguez Larreta, Macri y Vidal, en el campus virtual del PRO

Pidió por eso a los participantes del encuentro virtual “que sigan batallando para volver a normalizar el país” y detalló: “Necesitamos volver a circular libremente por la Argentina, volver a trabajar, volver a los hospitales para atendernos, volver a educar a nuestros hijos, volver a comerciar”.

Macri señaló que “esto no es sano: esta cuarentena eterna nos ha hecho mucho daño, pero tenemos que volver a normalizar el país lo antes posible” y les dijo a los dirigentes del PRO que “no están solos” porque Juntos por el Cambio “está con cada equipo para empujar a los argentinos de bien que le dicen que no al pobrismo y a los privilegios, y sí a la cultura del trabajo, al esfuerzo personal, a la libertad de decidir modernizarnos y de ser parte del mundo”.

Al comenzar su intervención, el ex presidente dijo estar “emocionado” por “tanta convicción” que mostraron los dirigentes del PRO de distintas partes del país y recordó los comienzos del partido “en un garage de Lafinur hace 17 o 18 años, cuando éramos cuatro gatos locos pero llenos de sueños y de convicciones”. Y agregó en tono jocoso: “Ya era un gato en ese momento y terminé siendo un gato oficial”.

Destacó que en aquellos años tenían “el sueño de construir el mejor puente entre la política y la gente” y dijo: “En 2011 nos dijeron: si quieren opinar y participar, hagan un partido, compitan y ganen. Y lo hicimos y ganamos. ¿Y saben qué? Lo vamos a volver a hacer, y con los mismos valores y el mismo ADN”.

Rodríguez Larreta elogió el trabajo partidario de Bullrich

Antes de Macri, las intervenciones finales del encuentro fueron iniciadas por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien destacó las movilizaciones de los ciudadanos “que están planteando casi un programa de gobierno, con el respeto a la ley, la división de poderes, el trabajo, el comercio, el estudio”.

Calificó luego de “nueva tragedia” a lo que viven los chicos y los jóvenes “que están perdiendo un año de estudio”, por lo que pidió “asumir el desafío de cientos y miles de argentinos que se movilizan con estos valores del PRO y que deben ser interpretados y representados por este partido”.

Luego, María Eugenia Vidal consideró que la Argentina atraviesa “un tiempo difícil, uno de los más difíciles de la historia” y planteó que “lo mejor es hablar de la marcha hacia el futuro”.

Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, en el campus virtual

La ex gobernadora bonaerense propuso a sus pares del PRO “una convocatoria a representar ese futuro, a volver a ubicarse en este lugar que devuelva la esperanza", luego de lo cual consideró que “eso representamos, desde estos valores que nos siguen definiendo, como la honestidad, que para nosotros fue mucho más que la no impunidad o el no robar, que fue el valor de decir la verdad”.

Por eso llamó a “plantarse para decir que no”, pero "sin excesos, sin descalificaciones, con ese poder que tiene la calma firme”. Desde ese lugar pidió “construir respuestas” porque “la gente no necesita culpables ni diagnósticos”. “Hoy nos podemos volver a parar y decirles: escuchamos, aprendimos, mejoramos y queremos dar esas respuestas -afirmó Vidal-, la respuesta de una Argentina que recupere confianza y proyectos y no incertidumbre y angustia, que nos permita vivir en paz y no llenos de miedo, donde haya igualdad de oportunidades pero tambien mérito porque no tiene sentido el uno sin el otro”.

Rodríguez Larreta, por su parte, destacó que “es la primera vez, desde la vuelta de la democracia y con el peronismo en el gobierno, que la oposición se ha mantenido unida” y que eso “es un valor enorme”, por lo que pidió “mantener la unidad” tanto en Juntos por el Cambio como en el PRO.

María Eugenia Vidal pidió darle respuestas a la gente

Resaltó luego el papel de la militancia y llamó a fortalecerla en cada lugar de la Argentina, “con una visión más amplia y federal, considerando que falta sólo un año para las elecciones que queremos ganar”.

“Tenemos una actitud de ampliar, de seguir sumando, con reglas de juego claras con los que quieran participar de internas -puntualizó- porque nuestro objetivo es ganar las elecciones de 2021, sumar diputados y senadores, presencia en cada provincia, y eso supone mucha militancia y amplitud”.

El jefe de gobierno porteño propuso “seguir con nuestro rol de responsabilidad en la oposición" y destacó que “hay roles diferentes, algunos roles ejecutivos como el que me toca en la Ciudad” y “el trabajo partidario que está haciendo Patricia (Bullrich)”. Dijo que son “roles complementarios y lo estamos haciendo bien”. Y agregó: "Es un orgullo que sigamos juntos, cómo la estamos peleando”.

Fuente: Infobae