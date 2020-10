Micaela Costas es quien preside la Cámara de Comercio de Sierra de la Ventana. Desde esa entidad han impulsado el proyecto piloto de "Turismo Seguro" para que sea probado en toda la comarca, previo a la llegada del verano.

Debido a esto es que dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, dejando además el crudo panorama que se vive en esta región cercana a Bahía Blanca.

En el comienzo de la charla, y apuntando al proyecto, Costas remarcó que "en base a la información de que habría temporada y que se están barajando distintas alternativas, pensamos y propusimos que la comarca serrana sea escenario de una prueba piloto de turismo seguro en la provincia de Buenos Aires".

Argumentando este pedido, enfatizó en que "tenemos las características propicias de este intento de reapertura. No solo la cantidad de espacios al aire libre, sino que la mayor parte de nuestro hospedaje son cabañas y no son espacios compartidos, donde podríamos ofrecer infinidad de circuitos para que la gente no esté aglomerada".

En otro pasaje de la entrevista, el foco en el panorama actual dejó ver la difícil situación que están atravesando. "El impacto es tremendo. Económicamente la comarca está devastada. Solamente en Sierra de la Ventana han cerrado entre 25 y 30 comercios, lo que para nosotros es un impacto tremendo. Y hay entre 5 y 10 ventas de fondos de comercio, de distintos rubros. Necesitamos generar ingresos diarios para comer. El 80% de la población vive del turismo. Solo un 15% puede subsistir por las ventas a los locales".

Por último, la titular de la Cámara de Comercio de Sierra de la Ventana aclaró que "en el proyecto no mencionamos el tema de las fases como un impedimento. Luego deberemos acordarlo con la provincia. Nosotros podemos garantizar el cumplimiento del protocolo. Capacitamos a cada sector a tal fin. Esto nació desde el sector privado. Será momento de articularlo con el sector público.