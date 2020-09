De la mano del programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 la cantante Daniela Herrero repasó su carrera, los proyectos que se vieron frenados por la pandemia, y adelantó un poco de lo que será su show online del próximo fin de semana.

Al respecto, y mirando hacia atrás, aseguró que "siempre pude elegir, incluso en situaciones donde no había mucha opción. Con el primer disco me pasó de golpe, de grabar en España, con otros músicos, siendo tan chica… un trauma para mí. Es complejo porque cuando sos chico no lo ves tan claro. Fue como mucho. Después lo entendes y vas descubriendo cosas".

Avanzando en la charla, Herrero confesó que "hace 15 años soy artista independiente y cuesta. Uno dice wow ante cada inversión, porque la plata sale de una".

De igual manera contó: "Estuve estudiando canto. Hago ejercicios, me cuido, me alimento bien, no tomo alcohol, no fumo. Hay un montón de cosas que ayudan al funcionamiento de la voz".

Sobre los proyectos truncos a causa de la pandemia, Daniela Herrero mencionó que "venía con muchas ganas de hacer este año, y con la pandemia se frenó todo, pese a que no soy de hacer muchos shows en vivo durante el año, y menos en el interior".

Por último contó que "este sábado haremos un show por streaming, a seis cámaras, con la banda completa, en un lugar mágico donde hay radios viejas y micrófonos de distintas épocas".