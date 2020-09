"Manu, mi héroe": mirá la emotiva confesión de un venezolano ex NBA

Greivis Vásquez es uno de los latinos que tuvo su historia en la NBA. Y fue uno de los que se motivó viendo los logros del cuatro veces campeón Emanuel Ginóbili. Lo confesó en una nota que le dio a un ex colega, Caron Butler, en el marco del "Mes de la Herencia Hispana" que se festeja en Estados Unidos.

El equipo de comunicación de la NBA compartió las declaraciones del ex base venezolano, que jugó en Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets.

"Es un honor. Es un privilegio. Me siento humilde tener esta oportunidad de hablar contigo y representar a la comunidad Latina. Mencionaste a J.J. Barea. Él tiene el corazón más grande, es alguien quien yo siempre he admirado. Lo que ha logrado durante su carrera, ganando campeonatos y haciendo un impacto enorme en su comunidad. Al Horford, nosotros trabajamos juntos en la República Dominicana con un programa de la Jr. NBA haciendo un impacto en la comunidad también. Manu Ginobili, mi héroe. Mi Michael Jordan. Es increíble lo que ha hecho. Otros jugadores como Marc Gasol y Pau Gasol también hablan español, son parte de la comunidad Latina. Es un honor estar en esa lista. Un privilegio. Algo que yo le digo a mis niños es que lo importante no es ser el más rico o tener el mejor reloj o carro. Es su legado, ser humilde y saber cómo tratar a la gente cuando nadie está mirando”.