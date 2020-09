Médico chaqueño en Suecia: "Acá se evitaron muertes a futuro porque no hubo confinamiento"

Cristian Duré es un médico emergentólogo nacido en Resistencia y desde 2011 vive en Suecia. Conoció a su actual mujer en Chaco y luego de vivir algunos años en el país, decidieron mudarse al país nórdico, donde viven y trabajan actualmente.

Desde Estocolmo, Duré conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre el "método sueco" para frenar la pandemia de coronavirus, basada en la inmunidad de rebaño: se basa en que las personas que puedan estar afuera y no corran un riesgo de mortalidad elevado puedan desarrollar sus propios anticuerpos exponiéndose al virus, dejando el aislamiento para las personas mayores o quienes padecen enfermedades de base.

"Suecia nunca tuvo confinamiento. La gente trabaja, los niños van a la escuela, la curva de mortalidad al principio fue alta en pacientes de edad elevada pero hoy es inexistente. Ayer murieron 5 personas que dieron positivo de COVID-19. Fallecen más personas por accidentes de tránsito. La economía aquí siguió produciendo y la letalidad es casi nula. Con el problema estructural que tiene Argentina quizás no se podría liberar todo ya, pero tampoco se han probado otras estrategias, apuntando a la inmunidad", destacó Duré, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseveró enfáticamente, defendiendo la planificación del país europeo donde reside: "Me llama la atención que se diga que este modelo fracasó. Yo les preguntaría si vivieron acá para hacer esta afirmación. Las muertes en Argentina siguen aumentando pese a la cuarentena. Suecia, al no tener confinamiento estricto, evitó fallecimientos a futuro porque los chicos fueron a la escuela y no son potenciales ignorantes, asesinos, enfermos o deprimidos. Aquí se evitaron decesos a mediano plazo con estas medidas".

"La propia pobreza trae fallecimientos. Mi opinión es que lo que hace Argentina es casi un suicidio. El confinamiento de la forma que el país en el que nací lleva adelante no sirve porque no hay una estrategia detrás. Al no saber cuándo llegará la vacuna, no hay estrategia. El pensar solamente en el presente, es un error grave. Si no se piensa en el futuro, no se tienen en cuenta las muertes que se van a generar por las medidas que se toman hoy", aseguró el médico que lleva casi diez años en el extranjero.

En esa misma dirección, Duré manifestó que "los niños, jóvenes y adultos, menores de 75 y que sean sanos no necesitarían atención hospitalarias. Serían meros portadores del virus, no enfermos. Son ellos los que generan la inmunidad, los anticuerpos para hacer frente a esta pandemia. No deberían estar saturados los hospitales después de seis meses, cuando un gobierno debió haber invertido para poner los centros de salud en condiciones. Solo deberían confinarse a los adultos mayores o quienes tienen factores de riesgo. La inmunidad de rebaño funciona, sin afectar la economía".

"En Argentina no se preserva la salud, porque las muertes están aumentando y seguirá esa tendencia en el futuro. Si el problema es no saturar un hospital, que se construyan y les paguen más a los que trabajan en salud pública, bajando sueldos a políticos y jueces. No hace falta ir tan lejos de Argentina, por ejemplo Uruguay es un caso testigo. En ningún momento los países que volvieron para atrás tuvieron un confinamiento estricto, tratan de convivir con el virus remodelando estrategias. La planificación de Argentina no funciona", recalcó el doctor chaqueño, dejando una opinión que despertó enorme polémica.

Por último, Duré denunció que "los médicos argentinos están muy mal pagos, en comparación de un legislador. Quizás propongo una utopía, pero o proponemos los cambios, o las muertes en Argentina seguirán en aumento y no solo por coronavirus. En Venezuela la moneda no vale nada y los homicidios están a la orden del día. Si no modificamos de raíz, vamos en ese camino. Si Argentina no puede hacer lo que hizo Suecia, propongo que se trate de imitar algo lo más similar posible. Habría que tener en cuenta cuántos ancianos murieron el año pasado por neumonía o gripe, contagiado por algún nieto".