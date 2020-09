"En 180 días de funcionamiento, en el recinto del HCD hubo cero contagios"

Fernando Compagnoni, presidente del Honorable Concejo Deliberante, se mostró sorprendido por el pedido de la oposición de realizar sesiones mediante teletrabajo y aseguró que ante la situación de crisis actual, no cree que sea un tema que esté en la agenda del público en general.

"El de Laura (Biondini) es el segundo caso que tenemos entre los concejales. De todos modos, no es algo que me sorprenda porque fuimos declarados como servicio escencial. Desde el 19 de marzo, estamos recorriendo los barrios con ayudas sociales y coordinando diferentes tareas y por eso es posible que nos contagiemos", mencionó en comunicación con el programa Nunca es Tarde.

"Me sorprendió que se ponga en el tapete este tema de sesiones virtuales. Nosotros en 180 días de pleno funcionamiento, tuvimos cero contagios. Y esto tuvo que ver con un trabajo para poner en condiciones el Concejo Deliberante y establecer algunas restricciones como la separación de las bancas y como no dejar ingresar al público en general y al periodismo. Las dos concejales que se contagiaron, lo hicieron fuera del recinto", aclaró.

"El teletrabajo de los concejales no es un tema que esté en agenda de la gente. El público espera que estemos atentos cuestiones de reactivación y a la situación sanitaria. No creo que esté preocupado por si las sesiones son presenciales o por teletrabajo. No estoy de acuerdo con el argumento que utilizó la oposición respecto a que se pierde institucionalidad", dijo.

Para Compagnoni, las sesiones de la Cámara de Diputados que se han realizado bajo esta modalidad, han traido cierto problemas, con diputados cuyos micrófonos fueron silenciados, entre otras cuestiones. "En Bahía Blanca funcionamos perfectamente, logramos acuerdo, trabajamos en conjunto trabajando de manera presencial y teniendo cero contagios".

"Cuando estás tocando fondo y viviendo los dramas que atraviesa el país, la mejor manera de vislumbrar un futuro es que cada uno con su mirada ayude a tirar para adelante. No soy categórico y digo que no definitivamente. Si hay que seguir conversando, lo haremos. Por lo pronto, hoy y mañana se realizarán las tareas desinfección de los sectores comunes del cuerpo deliberativo y el lunes volvemos al trabajo normal", completó.