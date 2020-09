La UNS confirmó que el ingreso al Ciclo Básico será por sorteo

Una resolución firmada ayer por la tarde por el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, estableció que “el ingreso a 1° año de la Escuela de Ciclo Básico Común para el ciclo lectivo 2021 será mediante el mecanismo alternativo al examen presencial previsto en el art. 6° de la Resolución CSU-249/2020, modificado por la Resolución R-462/2020”. Dicho mecanismo alternativo es un sorteo, tal como lo acordó el Consejo Superior en la citada resolución.

Según lo aprobado en su sesión del miércoles 8 de julio los representantes de los docentes, no docentes y alumnos resolvieron que en caso de no ser posible la toma del examen en forma presencial, se recurrirá a un mecanismo de ingreso por sorteo. que se realizará el 11 de septiembre de 2020 de acuerdo a las pautas establecidas en la resolución 249/2020. En caso que el sorteo no pueda realizarse por la Lotería de la Ciudad (ex Lotería Nacional), el mismo se realizará ante escribano público. Las inscripciones de aspirantes finalizaron el pasado 2 del corriente

En dicha sesión, luego de una extensa lista de oradores donde tomaron parte consejeros, decanos, docentes de las Escuelas y hasta padres de alumnos aspirantes, la votación -llevada a cabo pasadas las 22:30- concluyó 15 a favor, 13 en contra y una abstención por el dictamen que proponía mantener el sistema de examen de ingreso habitual, con modificaciones relacionadas con los cursos de nivelación a causa del aislamiento social. Allí fue que se resolvió también establecer como fecha límite para la toma de la decisión sobre el sostenimiento del examen el día 8 de septiembre de 2020, ya que debía analizarse cómo evolucionaban las condiciones de aislamiento social.

Tal como destaca el rectorado en la resolución firmada hoy y numerada 545/2020, “el informe del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, basado en la normativa vigente y en informes recientes de entidades locales de salud, recomienda utilizar como mecanismo de selección de aspirantes a ingresar en la Escuela de Ciclo Básico de la UNS, los mecanismos alternativos previstos por la Resolución CSU-249/20 y modificatorias que no involucren la necesidad de producir conglomerados de personas en ninguna de sus instancias”.