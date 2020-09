Pella debuta en el US Open

Los tenistas Guido Pella, Leonardo Mayer y Federico Delbonis, campeones de Copa Davis con la Argentina en 2016, jugarán hoy sus respectivos partidos de la ronda inicial del US Open, segundo Grand Slam del año, que repartirá premios por 21.656.000 dólares y se juega en el Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.

El bahiense, ubicado en el puesto 36 del ranking mundial de la ATP, se medirá con el estadounidense Jeffrey John Wolf (138) no antes de las 14.30 en la cancha número 15 del complejo ubicado en Flushing Meadows, en el barrio neoyorquino de Queen's.

Si lo supera, su siguiente será un español: Feliciano López (57) o Roberto Carballes Baena (101).

El correntino Mayer (120), por su parte, asumirá un compromiso complicado no antes de las 15.30 en la cancha número 17, frente al sacador canadiense Milos Raonic (18), finalista el sábado último en Cincinnati, donde perdió con el serbio Novak Djokovic (1), número uno del planeta y máxima favorito al título en una edición del US Open que no cuenta con el español Rafael Nadal (2) ni con el suizo Roger Federer (4).

El vencedor del partido entre el "Yacaré" y Raonic jugará su siguiente partido ante al canadiense Vasek Pospisil (94) o el alemán Philip Kohlschreiber (75).

El azuleño Delbonis (79), por último, se presentará no antes de las 22 en la cancha central Arthur Ashe ante un rival casi inaccesible por la realidad que atraviesa uno y otro: el ruso Daniil Medvedev (5), finalista de la edición 2019.

El vencedor del partido jugará en la segunda ronda ante el serbio Laslo Djere (81) o el australiano Christopher O'Conell (116).