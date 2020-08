Conocé a Magali Boysselle, la psicóloga de "Oscuro Deseo"

Hablar de la mexicana Magali Boysselle equivale a referirse a una actriz con una carrera sólida y estable, que hoy se internacionaliza con “Oscuro Deseo”.

En diversas notas que ha brindado en el último tiempo, Magali contó iba a ser psicóloga cuando la actuación literalmente se le cruzó en el camino. Había ido a anotarse a la universidad, pero se atravesó por el taller de literatura teatral, se inscribió y eso cambió su destino.

Por esta razón es que no se siente tan ajena interpretando a la terapeuta de Maite Perroni en la exitosa serie "Oscuro deseo", hecho que motivó al equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24, a realizarse una muy jugosa entrevista. Y no quedó tema por tocar.

"Aquí seguimos en casa con todo este rollo de la pandemia, pero ni modo", contó la artista en relación a su presente. Y agregó: "Las redes sociales han ayudado muchísimo para hacer promoción y entrevistas con este proyecto".

Respecto de su personaje en la tira, explicó que "queda muy claro que están los personajes principales, pero alrededor también hay otros que apoyan tanto la historia como ellos. La terapeuta le permite al personaje de Alma mostrar sus secretos, lo que realmente piensa y siente".

"Yo no vi a este personaje como la posibilidad de cumplir un sueño de ser psicóloga ni mucho menos, esa etapa de mi vida fue hace mucho tiempo. Siempre cuento que fui a pedir informes a la universidad para estudiar psicología, pero me atravesé a la facultad de teatro y me quedé", relató.

Por otra parte, y volviendo al rol que ocupa en "Oscuro Deseo", Magali señaló que "me parece se trata de situaciones que son muy personales".

"Este papel es como básico en la historia y yo estoy muy agradecida de que me lo hayan ofrecido. Estaba haciendo otra novela y mis escenas se grabaron en dos días. Fue como un golpe de suerte. Darse cuenta del éxito que ha tenido la serie y que soy parte. Estoy feliz", comentó la actriz mexicana.

Además, mencionó que "de pronto enterarte que te miran en Arabia Saudita es impresionante. Netflix con esto de la pandemia creció mucho más de lo que ya era. Fue una oportunidad de llegar a todos esos lugares que a lo mejor de otra manera no hubiera sido posible o fuera más complicado".

Y a modo personal, dijo que "me siento más cómoda haciendo series porque el estrés es menor. En las telenovelas, al menos aquí en México, todo ese nivel de estrés es alto por los tiempos y la cantidad de escenas que se hacen en el día". "También pasa por las historias y el tipo de actuación, que son muy distintos".