Cómo es la nueva normalidad en los gimnasios de la ciudad

Oscar Julián, responsable de Cámara de Actividades Físicas y Deportivas de Bahía Blanca (CAFiDE), brindó detalles específicos de cómo es la nueva normalidad de los gimnasios en Bahía Blanca, luego de que el último martes, el intendente Héctor Gay firmara el decreto que habilita su actividad dentro de las nuevas flexibilizaciones a la cuarentena preventiva y obligatoria.

"Lo principal que pedimos es que la gente no tenga miedo. Tenemos un protocolo muy estricto el cuál se ejecutará en todos los gimnasios de la ciudad", dijo Julián en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Julián remarco que cada persona dispondrá de 45 para entrenar y que se dispuso un intervalo de 15 minutos entre turnos para desinfectar y evitar el cruce entre personas.A continuación, algunos de los puntos más destacados de cómo será la nueva forma de entrenar de los bahienses:

EL HORARIO

"El horario de 7 a 22 fue impuesto para que cada uno lo use en el momento que más le conviene o que puede hacerlo. Si el margen no sería amplio, se corre el riesgo que la gente no pueda ir porque está trabajando y que se produzca amontonamiento en determinados horarios, que es justamente lo que no queremos"

"Los turnos son de una hora en total, con 15 minutos de desinfección y en muchos casos pueden ser reservados a través de determinadas aplicaciones o bien vía telefónica".

EL INGRESO

"El instructor debería abrirte la puerta para evitar que se toquen las manijas. En el ingreso, tiene que haber una alfombra sanitizante con hidroalcohol. La idea es estar un minuto sobre la misma. El profesor te va a colocar alcohol en las manos y luego te va a indicar en qué box o sector te va a tocar iniciar tu rutina, siempre respetando la distancia de dos metros entre una persona y otra".

LAS RUTINAS

"La gente no se podrá cambiar de ropa en el gimnasio y habrá que ir vestido como para hacer ejercicios. Tampoco está permitido bañarse después de la rutina. Además, es obligatorio el uso del barbijo en todo momento, excepto cuando se está realizando el ejercicio propiamente dicho. En ese caso, se lo puede sacar, pero se lo deberá volver a poner una vez que termine la serie indicada".

EL ORDENAMIENTO

"Cada persona debe ingresar con su propio kit con barbijo, alcohol en gel y una toalla. Una vez que terminás de utilizar una máquina, la persona se debe dirigir al instructor para que le indique los pasos a seguir. En ese caso, el mismo profesor o el propio usuario deberá higienizar la máquina o el elemento ya utilizado antes de iniciar su nueva tanda de ejercicios".

"Habrá un sentido de tránsito en el gimnasio. La persona ingresará por una puerta y en caso de que las instalaciones lo permitan, debería salir por otra. Además, los vestuarios y los baños están inhabilitados, excepto emergencias".

LA RESPUESTA DE LA GENTE

"Fue increíble la respuesta de la gente. Hablaba con un alumno y mientras tanto, me entraba la llamada de otro. La cuarentena fue muy larga y lo que generó fue precisamente esto, que haya más deseos por hacer las cosas que estaban prohibidas".