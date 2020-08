La talentosa Yuri Vargas se posiciona como una gran referente artística latina

La prometedora actriz colombiana Yuri Vargas brindó en LA BRÚJULA 24 una entrevista exclusiva para Argentina en la que desplegó todos sus sueños en una carrera que recién está iniciando, más allá de haber sido parte de éxitos de taquilla a nivel mundial, potenciadas a partir del advenimiento de las distintas plataformas audiovisuales.

Además de sostener una inusitada popularidad en Iberoamérica a través de grandes productos masivos como Amar y Vivir (donde encarna a la extrovertida y bella Rocío Galindo), es una eximia intérprete teatral que además, suma un logro enorme: el galardón como "Mejor Actriz" en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, a través de la película independiente “Luz” de Juan Diego Escobar Alzate.

En el programa "Tal Cual Es", Vargas explicó que "el reconocimiento ha llegado desde distintos continentes. La disciplina, la pasión y el combo de actores fueron la clave para que la repercusión sea tan masiva. Incluso, en Argentina he encontrado fanáticos que siguen mi carrera. Eso es algo que me llena de orgullo, pero me obliga a tomarme el trabajo con respeto".

"El rodaje de Amar y Vivir se extendió por espacio de ocho meses, fue un proyecto que amamos a fuerza de risas y emoción. Ahora, a partir de la pandemia, comenzaron a surgir otras propuestas como una película y una temporada de teatro que se vio trunca porque tenía previsto comenzar el 15 de marzo en Colombia", resaltó la joven que además se desempeña como modelo y empresaria.

También analizó otra alternativa: "La posibilidad de hacer 'La Nena' a través de una plataforma de streaming es una alternativa más que viable. Acá en Colombia se está pensando en esa misma dirección. Por eso no descarto grabarla, sabiendo que el contexto actual no contribuye para aquello que veníamos haciendo antes del coronavirus".

"Haber ganado un premio internacional me llenó de alegría y me hizo caer en la cuenta que lo que uno hace da vuelta al mundo. En México también fuimos galardonados y ese es un disfrute que se hace muy difícil traducir en palabras. Lo maravilloso es no solo que uno lo disfrute, sino también que le pase lo mismo a la gente que nos mira", finalizó, una de las máximas estrellas del futuro audiovisual.