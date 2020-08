Madre de Facundo dice que un objeto del destacamento de Origone era de su hijo

La mamá de Facundo Astudillo Castro aseguró hoy que durante el allanamiento que se realizó el último viernes en el destacamento policial de Teniente Origone hallaron elementos que pertenecían al joven desaparecido el 30 de abril cuando se dirigía desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

Cristina Castro señaló que el perro del perito de parte Marcos Herrero marcó una bolsa en estado de putrefacción que se encontraba en un calabozo antiguo donde se arrojan desechos. “En esa bolsa había un regalo que mi mamá le había hecho a sus nietos hace 10 años. Les dije que era de Facundo. Cuando falleció mi mamá, él llevaba ese regalo todo el tiempo en su mochila”, aseveró.

Se trata de un pequeño adorno de madera con forma de sandía que en su interior tiene un pequeño animal. “Lo descartaron como basura, es algo de mi hijo. Esa gente sigue mintiendo”, denunció.

Y agregó que “ahora lloran y me dicen que tienen familia y ellos, sinvergüenzas que mintieron tanto, ocultaron tanto y desaparecieron a mi hijo, me piden que recuerde que ellos tienen familia. Ellos no se acordaron que Facundo tenía familia”.

Por su parte, el perito Marcos Herrero afirmó que el lugar parecía un basurero pero allí había señales del funcionamiento de calabozos en el pasado. El ovejero Yatel salió disparado cuando su entrenador le indicó que "busque", fue hacia el fondo de la dependencia y volvió con una bolsa transparente donde había un paquete de cigarrillos en estado de descomposición y ese objeto verde que sólo la mamá pudo identificar. Para Herrero los ladridos y la reacción de Yatel indican que es "un elemento único y específico de pertenencia de Facundo". El abuelo de Facundo, César Castro, dijo que el joven se había llevado algunas de sus cosas antes de partir hacia la casa de la ex novia, en Bahía Blanca. “Cuando vi el regalo de mi mamá ahí, casi me muero. ¿Y esta gente me dijo que Facundo no había estado allí y que lo dejaron seguir?”, dijo Cristina Castro

En tanto, sobre lo secuestrado en la seccional policial de Teniente Origone, Cristina aclaró que además del pequeño objeto de madera, fueron enviados para su análisis otros elementos. “Hay un elemento revelador”, enfatizó, aunque aclaró que no puede mencionar de qué se trata para no entorpecer la investigación.

“No solo eso los incrimina, están llegando los resultados de otros análisis, todo nos lleva de cabeza a la Policía Bonaerense de Villarino. Quiero que me devuelvan a mi hijo, lo quiero tener conmigo, no les pertenece, pertenece a la madre y a su familia”, reclamó, por último.

(Fuentes: Página 12 y Frente a Cano)