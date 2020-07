Macri llegó a Francia: "Acá se vive en libertad y con responsabilidad"

Acompañado por su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, el ex presidente Mauricio Macri llegó esta madrugada a París, Francia. Estará allí al menos 14 días antes de viajar a Zúrich, Suiza, en donde tiene prevista una agenda vinculada a su rol como presidente de la Fundación FIFA. Esa Nación les exige a los visitantes de otros continentes una estadía previa de 14 días en Europa como medida de prevención por la pandemia de coronavirus.

El vuelo AF 229 de la compañía Air France que trasladó al ex mandatario nacional aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle cerca de las 6:57 hora local (1:57 de la Argentina), cuarenta minutos antes de lo que estaba programado. De camisa y saco y con un tapabocas blanco, el ex mandatario siguió las indicaciones de una enviada de la Embajada para retirar el equipaje y trasladarse finalmente hacia una de las salidas del aeropuerto. La ex Primera Dama lució un pantalón blanco, una remera con rayas horizontales y una campera verde.

Minutos después, ya instalado en la capital parisina agregó: “Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich”, dijo.

El viaje generó polémica. En redes sociales muchas personas se preguntaban si los vuelos al exterior están habilitados pese a que rigen restricciones en las fronteras desde el 20 de marzo. En rigor, las salidas del país no están prohibidas siempre y cuando el pasajero tenga un medio disponible para viajar y una autorización de las autoridades del destino. La cantante Lali Espósito y la conductora Susana Giménez son algunos de los ejemplos de figuras públicas que pudieron salir del país durante la cuarentena.

En este caso, Macri y su familia cumplieron con todos los trámites requeridos para poder salir de la Argentina en forma legal. Por ejemplo, el ex mandatario, su esposa y su hija fueron hisopados días atrás y presentaron certificados médicos que indican que no tienen COVID-19. Es una de las medidas que exigen la mayoría de los países del mundo para aceptar el ingreso de visitantes.

También hubo reacciones políticas. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijo que le irritaba la noticia. “Mi reflexión es desde el punto de vista sanitario. Para mí es un mal ejemplo. Lo dije cuando se fue a Paraguay ida y vuelta. Si todos los argentinos estamos vedados de hacer un montón de cosas, quienes son figuras representativas, a nivel nacional, incluso internacional, no es bueno el ejemplo de decir: ‘Yo hago lo que quiero. Me voy, vuelvo’”, puntualizó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.PlayVideo: Mauricio Macri en el aeropuerto de París. Detrás de ello, una integrante de la Embajada argentina en Francia

El ex jefe de Estado, su esposa y su hija tienen previsto regresar a la Argentina el 8 de septiembre. Una vez en Buenos Aires, deberán completar una declaración y jurada y deberán cumplir otra cuarentena de 14 días, pero esta vez encerrados en la vivienda en la que residen en San Isidro desde que dejaron la Quinta de Olivos. Probablemente vuelvan a ser hisopados para constatar que no ingresaron con la enfermedad a la Argentina.

(Fuente: Infobae)