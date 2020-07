Protocolos sanitarios para la reapertura de locales gastronómicos

A partir del próximo lunes 27, los restaurantes, bares, cafés y cervecerías estarán habilitados para reabrir sus puertas al público.



Podrán abrir hasta las 24 horas de cada día con un factor de ocupación al 50% de la capacidad, evitando la asistencia de personas incluidas en grupos de riesgo. Los clientes deberán usar tapabocas obligatoriamente cuando entran, cuando se retiran y cuando concurren a los sanitarios.

Normas a respetar:

Al ingreso



- Disponer de alcohol en gel o alcohol al 70% y desinfectarse, obligatoriamente, las manos al ingresar y al salir.

- Colocar trapos de piso con lavandina al 0,1%.

- Sugerencia: medición de temperatura al ingresar.

Sanitarios



- Distanciamiento de las personas cuando concurran a los baños: de acuerdo al tamaño del mismo.

- En baños reducidos: máximo de a 1 persona.

- Disponer de alcohol en gel o alcohol al 70% y desinfectarse, obligatoriamente, en los accesos a los sanitarios.

Espacio de servicio



- Cantidad de personas por mesa: máximo de 4 personas (excepto grupo familiar primario).

- Distancia entre mesas: 1,5 metros.

- Rotación de mesas: con tiempo para desinfectar e higienizar.

- Deberá haber cartelería visible, con información sobre sentido de la circulación, e información del covid-19 y las medidas de prevención y cuidado.

- Anular lugares comunes que no sean las mesas.

- Obligatorio que haya alcohol en gel o alcohol al 70% en cada mesa.

- En toda la disposición del local hay que respetar la distancia preventiva, a partir de la instalación de medios físicos de separación.

- Higiene permanente de todos los elementos y vajilla que se utilizan en la mesa, y faginando de los mismos en el momento de la atención.

- En el interior deberá mantenerse una razonable ventilación del ambiente.

- Los clientes NO podrán permanecer PARADOS.

- NO se podrán utilizar las BARRAS para otro fin que no sea el despacho de comidas o bebidas.

- NO podrá haber clientes estacionados fueras de las mesas, ni parados ni sentados.

Recomendaciones generales



- Limpiar y desinfectar las superficies cada 2 horas.

- Evitar manteles. Las servilletas deben ser de papel.

- Los espacios infantiles deben permanecer cerrados.

- No compartir utensilios para comer con otras persona.

- Realizar limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, computadoras, etc.

- Ventilar ambientes con regularidad.

Sobre el cuidado del personal



- Capacitación sobre Covid-19 y emergencia sanitaria para todo el personal.

- Uso obligatorio de tapabocas y nariz.

- El personal debe trabajar con turnos rotativos.

- Controlar la temperatura.

- Realizar higiene de manos frecuentemente.

- Evitar saludos de cortesía que requieran contacto físico.

- Mantener la distancia de 2 metros de todas las personas.

- Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador.

- Para el cobro evitar dinero efectivo y si no hay opción, al manipular el dinero se deberán desinfectar las manos.