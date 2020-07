"El protocolo para educación parece hecho por gente que jamás pisó una escuela"

Ana Canullo, dirigente de Suteba en Bahía Blanca, criticó duramente el protocolo que presentó el Ministerio de Educación para un probable regreso de las clases presenciales luego de las vacaciones de invierno, y aseguró que muchas de las escuelas de nuestra ciudad no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene para hacerle frente a las condiciones que allí se establecen.

"El protocolo fue aprobado por el Consejo Federal de Educación a nivel nacional, pero que luego deberá ser adaptado por cada provincia en particular. Sin embargo, hay cosas que son ridículas. El protocolo parece hecho por gente que jamás pisó una escuela en Argentina", disparó Canullo.

"Hay cuestiones que son muy difíciles de garantizar en la cotideanidad de una escuela. Mantener el distanciamiento en el aula y en el patio, tener a chicos con el barbijo puesto durante 4 horas y evitar que se acerquen a la docente para hacerle preguntas, por ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los establecimientos, no se suministran los elementos de limpieza necesarios para garantizar la higiene. En varios lugares no hay jabones en los baños y en otros, tuvieron que alquilar baños químicos", expresó.

La dirigente dijo que hay determinados puntos del protocolo en los que se pone en riesgo la salud del docente y por lo tanto, de todo su entorno familiar. "Uno de los puntos menciona que las clases serán por tramos y que cada grupo será dividido en dos. Mientras uno tiene clases de manera presencial, el otro lo hará de modo virtual. Pero también dice que si se diera un caso sospechoso, van a aislar a los alumnos que asistieron con este chico o chica, pero no a la docente, la que tendrá que seguir dando clases al otro grupo", se quejó.

"Lo que queremos es que se garanticen las condiciones. No vamos a volver a trabajar si las escuelas no son lugares seguros que velen por la sanidad de las docentes. Tiene que haber un comité de crisis que asegure que habrá elementos de limpieza e higiene en los diferentes edificios. Sin ir más, lejos, en las escuelas no hay ni siquiera un termómetro para medir la fiebre", completó.

Por último, Canullo se quejó por el modo en el que trabajaron las docentes durante la cuarentena. "El Estado quien debe garantizar que los elementos estén disponibles. Hasta, ahora en la virtualidad, quienes garantizamos continuar con el vínculo pedagógico, fueron las maestras. Nosotras pusimos nuestros propios elementos, nuestras computadoras y teléfonos y nuestros servicios de internet para poder dar clases. Nadie nos preguntó nada y eso generó un gran agotamiento en los docentes", completó.