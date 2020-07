"Para convivir con esta pandemia tenemos que reforzar el autocuidado"

El infectólogo del municipio, Ezequiel Jouglard, analizó la instancia que transita la ciudad en un momento crucial del avance del coronavirus en todo el país, donde se vienen multiplicando los casos y el colapso del sistema sanitario se transformó en una posibilidad.

"El crecimiento exponencial y rápido de la pandemia es difícil de detener y te lleva de un día de pocos casos a otro de muchos, lo cual se torna muy peligroso. Uno siempre hace la mirada y analiza los números de la última semana para sacar las conclusiones", destacó Jouglard, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Y agregó en el programa "Tal Cual Es": "Al día de hoy, la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva del área COVID no es alto. El problema radica en la ocupación de aquellas que no son de ese sector y que están casi al 100%, por eso debemos seguir con la búsqueda activa de casos".

"El otro aspecto a considerar es el recurso humano, entender que la cama y el respirador son tan importantes como los profesionales preparados para brindar atención", sostuvo el profesional en otro segmento de la entrevista radial.

"Debemos aprender a convivir con una pandemia que atravesó a todo el mundo y hoy nos toca pasarla en Bahía Blanca. Si tenemos una curva de crecimiento rápido, las camas se ocuparán en muy poco tiempo", concluyó en ese sentido.

13° muerte en Bahía

Ezequiel Jouglard también brindó detalles del fallecimiento de una abuela de 85 años, 13° muerte por coronavirus en Bahía Blanca: "Los antecedentes de los estudios que venían desde Europa o de China, indicaban que el grupo de mayor letalidad es el que comprende a mayores de 75 años o aquellos que tengan más de un factor de riesgo (hipertensión, diabetes ú obesidad)".

"Respecto a este último fallecimiento, hay un trabajo conjunto con Región Sanitaria para la investigación epidemiológica, se supo que el contagio se produjo por alguien ajeno al hogar que ingresó al geriátrico y que había tenido contacto con alguien infectado. Muchas de las personas que tienen COVID son asintomáticas o presentan síntomas muy leves, por eso podría tratarse de una situación que va hacia esa dirección", sentenció el médico.

En tal sentido, Jouglard reveló que "si uno es exhaustivo en la investigación termina cayendo en dos o tres focos comunes de contagio, aunque cada vez es más amplio el espectro, más allá de que la circulación comunitaria en Bahía Blanca no es tan diversificada como en el AMBA. Las características que más se repiten son reuniones sociales con contacto estrecho, sin distanciamiento social ni uso de tapabocas, compartiendo utensillos y poca ventilación de ambientes".

"Nosotros estamos desalentando todo tipo de reuniones sociales y pedimos reforzar las medidas de autocuidado. Hoy, la responsabilidad social toma un rol más preponderante. El virus tiene un alto grado de contagiosidad cuando no se respeta el aislamiento, no se usa el tapabocas o no se lleva adelante una buena ventilación de los ambientes", cerró el epidemiólogo.