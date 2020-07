Demoras en los bancos: "Estamos trabajando con muchas restricciones"

Carina Marmanelli, secretaria adjunta del gremio La Bancaria, habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", por LA BRÚJULA 24, en relación a la reiteración de mensajes de oyentes de la emisora que se quejan por demoras en los turnos.

"El tema más importante a tener en cuenta es que se atiende por turnos, y que eso se hace de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada entidad", dijo la gremialista ante la consulta del periodista Germán Sasso. Y agregó: "Se está trabajando con restricciones, hay armados de equipos porque los bancos no pueden correr el riesgo de estar cerrados".

A modo de ejemplo, Marmanelli indicó que "en una sucursal de 70 empleados, los equipos son de 22 o 23 trabajadores, y de acuerdo a eso se dan los turnos. Después pasa porque los trámites no son rápidos, lo único rápido es la caja".

"Yo creo que se quiso buscar una forma de trabajo y aún no entendemos que mucha gente requiere la atención personalizada, humanamente se están haciendo muchas cosas que no se hacen públicas porque se pueden enojar las autoridades. Se cuida mucho a la gente, sea o no cliente del banco", aseveró.