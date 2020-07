Uno de los rubros que se vio afectado por el retroceso de Fase en Bahía Blanca fue el de las peluquerías. Por ello, en diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Raffael Bertín, dueño de una cadena del rubro en Bahía Blanca, contó por la difícil situación que están atravesando.

Al respecto comentó que "desde el 12 de mayo estuvimos abierto. Un mes y medio. La demanda fue los primeros diez días pero después por la situación misma se fue cayendo. Estuve hablando con el presidente del Concejo Deliberante y le envié un mail formal para pedirle una reunión".

En esa misma línea comentó que "facturamos un 30%. Tenemos todos los empleados en relación de dependencia. Si bien el gobierno nos da la ayuda de la ATP, no nos alcanza. Hoy nos dicen cierren, y hablo por todos los peluqueros, es algo muy delicado. Las cosas empeoran y no hay un horizonte claro. No sabemos cuándo está la luz al final del túnel".

Pensando en la posibilidad de volver a Fase 4, Bertín fue claro: "Nosotros pensamos que serán por lo menos 15 días, ya que con una semana no creemos que van a solucionar la pandemia".

Por último aseguró que "las peluquerías estamos en terapia y con el respirador puesto. El gobierno no nos deja trabajar. No podemos sostener mucho tiempo más esta situación. No hablo solo por la industria de la peluquería, hablo por todos los comerciantes… tengo amigos en el rubro textil y están igual que nosotros. No tenemos aglomeramiento de gente como para que no nos dejen abrir. Y con el flujo financiero que tenemos, ir a pedir un crédito es un suicidio".