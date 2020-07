"No alcanza con ser un buen cantante para permanecer en el corazón de la gente"

Uno de los artistas más talentosos que ha dado Argentina y que ha logrado cosechar todo aquello que sembró de manera silenciosa y con absoluta responsabilidad, en especial desde el canto, aunque también incursionando con el mismo éxito en la actuación, por su histrionismo y versatilidad que le permiten adaptarse a las necesidades.

Es Raúl Lavié un referente, embajador en el mundo y faro para los jóvenes que tratan de copiar sus virtudes. En diálogo con LA BRÚJULA 24, el "Negro" reveló de qué manera está viviendo sus días de confinamiento, con optimismo y cargando las pilas para el momento en el que se termine la pesadilla y comience esa "nueva normalidad" de la que todos hablan.

"Estoy ansioso por que finalice el aislamiento y poder volver a la actividad, más allá de que en mi casa voy cumpliendo con las grabaciones que me solicitan dentro de mis posibilidades tecnológicas. Terminé tomándome un año sabático sin quererlo y me hacía falta porque venía de trabajar hasta el 8 de marzo en La Jaula de las Locas, donde fue un éxito de dos años. Dos días más tarde me interné en mi casa y no salí más", aseveró Lavié, en su charla con el programa "Una Buena Razón".

Y agregó: "También tenía sobre mis espaldas otras dos temporadas en El Violinista en el Tejado. Por eso me vino bien este descanso, no solo en lo físico, sino también desde lo mental. Uno tiene que cuidarse vocalmente, pero también desde el punto de vista de la nutrición. Sufro de reflujo y no le hace bien a la garganta cuando uno se alimenta de forma abundante a la noche y toma vino o champagne".

"Mis abuelos mucho tuvieron que ver en mi formación. Si bien a él lo perdí cuando era muy chiquito, era una persona de campo, muy firme en sus convicciones y recto. Ellos se encargaron de mi educación porque mi madre tuvo que trabajar. Estuve con ellos hasta los 10/12 años, cuando empecé a volar solo. No alcanza con ser buen cantante o actor para permanecer en el corazón de los que te siguen, sino también las actitudes que uno tiene en la vida. A los argentinos nos gusta meternos en la intimidad de quienes son admirados, por eso debemos dar el ejemplo", mencionó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Lavié señaló: "Cuando uno comienza una carrera entra en juego el futuro de uno. Hay que buscar el camino al éxito o el reconocimiento. Después de tantos años, 67 en mi caso, uno se consolida, aunque siempre hay que demostrar las razones por las que alguien se ubica en una posición de privilegio en este oficio. Nuestra profesión tiene un montón de sinsabores. Muchos, por envidia, intentan ensuciarte o te ponen trabas porque, sin querer, uno tocó fibras de ciertas personas que están atrás del desprestigio de uno. Por eso es tan difícil perdurar".