Bahiense varado: secuestran su combi y le piden $50 mil para continuar el viaje

Darío Oyarzún es un viajante bahiense al que dejaron literalmente varado a la altura de La Adela, donde anoche le secuestraron la combi y le exigen el pago de más de 50 mil pesos para poder continuar con su derrotero.

"Viajo siempre a Neuquén y nunca me ocurrió algo así. En el puesto policial me pararon a las 22. Me incautaron la combi por no tener la VTV nacional", explicó Oyarzún, en su charla con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Y agregó, visiblemente indignado, desde el interior de su vehículo: "Me labraron un acta e imprimieron dos facturas: una a nombre de Rentas de La Pampa y la otra del municipio. La primera por un valor de 30924 pesos y la otra por $20616".

"Tengo todo en regla, la Verificación Tecnica Vehicular provincial que vence en septiembre. Llamé a quienes tienen la causa que es un organismo de Transporte de la Provincia de La Pampa y me negaron la posibilidad de liberar la camioneta", sostuvo en otro segmento del diálogo con este diario digital.

"Quiero volver a Bahía Blanca a hacer la VTV nacional. Me dicen que pague la multa pero no tengo el dinero encima. No tengo el token del home banking aunque sabiendo que es injusto pero me quiero ir", cerró desde el puesto policial aclarando que desde anoche está sin comer ni siquiera un sándwich.