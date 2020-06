La hermana de un afiliado de PAMI denuncia que tardaron en enviar una ambulancia

Marcela está angustiada por el estado de salud de su hermano que padece una obesidad mórbida y a ese sentimiento se le suma la indignación de haber tenido que implorar por atención médica frente a un cuadro que ameritaba urgente atención.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y con su voz entrecortada, la mujer explicó que su familiar "tiene 64 años y es afiliado de la obra social. Tiene obesidad crónica y es hipertenso, insulinodependiente. Empezó con dificultades respiratorias, sudoración fría y llamé al número de emergencias de PAMI (ver aparte) para pedir urgente una ambulancia porque lo veía muy mal".

"Me lo negaron y en su reemplazo iba a pasar una doctora que hace recorridos domiciliarios, que en el transcurso del día se iba a poner en contacto conmigo telefónicamente para ir a mi casa. Le rogaba llorando y me empezó a gritar", sostuvo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió que "después de insistir me advirtió que por única vez iban a mandar la ambulancia y que más vale se trate de una emergencia. Llegó el servicio de Alerta, lo vio un doctor y le dijo al enfermero que vaya a buscar el tubo de oxígeno".

"Convocaron a los bomberos para sacar a mi hermano porque no se podía mover del dolor de cuerpo que sentía. Él no camina desde el sábado, ese día se bañó, se cayó en la ducha y se desgarró una pierna. Ya no lo puedo dejar solo porque tengo que cocinarle", explicó en otro segmento de la entrevista radial.

Algo más tranquila, intentó encontrar una explicación al destrato sufrido: "Quizás porque en una semana llamé dos veces no quisieron enviar la ambulancia en primer término. Lo que quiero es que capaciten a quienes atienden los teléfonos de emergencia porque no pueden tratar así a la gente".

"Una vez que llegó al hospital lo alojaron en la terapia intensiva y la médica a cargo dijo que el paciente estaba muy complicado, nos advirtió que quizás no pasaba la noche. Gracias a Dios logró sortear esas primeras horas. Tiene comprometido los pulmones, los riñones y el corazón", finalizó.

La aclaración de la obra social

Desde la delegación local de PAMI aseguraron que la denunciante no se comunicó con la obra social para solicitar una ambulancia, sino que lo hizo con el número de teléfono de la empresa Alerta, prestataria del servicio de emergencias.

No obstante, aclararon que intentarán auditar lo ocurrido para corroborar si existió alguna anomalía en la situación planteada.