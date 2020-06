"El Hiper va a estar cerrado todo lo que sea necesario"

Mariano Glas, Gerente de Supermercados La Cooperativa Obrera, dijo esta mañana en LA BRÚJULA 24 que el hiper de aguado, donde trabaja el joven que dio positivo en coronavirus, estará cerrado "todo lo que sea necesario".

Primero, en diálogo con el periodista Germán Sasso, Glas recordó que "cuando hablábamos de las 'fake news', dijimos que si pasaba algo así íbamos a ser los primeros en contarlo, y ahora llegó el momento".

"Nos preparamos para esto, de hecho presentamos un protocolo la semana pasada. Uno siempre espera que no suceda, pero cuando pasa lo mejor es estar preparado. De hecho, que a la ex gobernadora le haya pasado es una muestra de que el virus está latente, más allá que en Bahía uno sentía que no estaba dando vueltas", indicó.

Y explicó que "siempre remarcamos que la mejor manera de prevenir es mantener el espacio, la limpieza general, el uso del tapabocas, el lavado de manos, y sobre todo la responsabilidad que hay que tener. El fin de semana vi en el hiper gente que iba a comprar en grupos de 2 o 3 personas. Por eso estuvimos viendo cómo podemos hacer para incentivar con los mensajes".

Respecto del trabajador infectado, Glas señaló que "esto nos surgió ayer a última hora, fue importante determinar primero las medidas de higiene".

"Esta persona, que está dentro de nuestros grupos de seguimiento, se reportó a la mañana con temperatura y se lo derivó a sanidad pública. Todos los días tenemos gente en alguna de las sucursales que sienten algún malestar, aunque hasta ahora todos nos habían dado negativo", referenció.

Y habló de los pasos adoptados una vez que recibieron la noticia. "Se aplicó el protocolo y se le dio la instrucción de ir a la guardia médica. Y a todos los que tuvieron algún vínculo con él, se les pidió que no vinieran a trabajar".

También afirmó que "en este caso esperamos que se hayan cumplimentado las medidas de seguridad que tenemos a disposición. De ser así, no debiera haber más contagios, de todos modos estamos organizando, vamos a hacer por nuestra cuenta hisopados para darle tranquilidad a la gente".

"Así como los periodistas o gente que está en los hospitales, en la medida que estamos trabajando corremos riesgos, por eso todas las medidas de distanciamiento. Ahora se intentará investigar cuál fue el origen del contagio, que aún no lo sabemos", sinceró el gerente de La Coope.

Y agregó: "En la medida que vayamos teniendo información la vamos a compartir. No es un delito contagiarse de coronavirus, lo importante es que en este caso se tomó la decisión de cerrar el supermercado el tiempo que sea necesario. La tranquilidad que hay que llevarle a la gente es que no estamos apurados para abrir en un par de horas".