Distinguen a los policías que salvaron a una mujer que se estaba ahogando con comida

El sargento Emiliano Recabarren y el oficial Iván Koenig, quienes el pasado viernes le salvaron la vida a una mujer que se estaba ahogando con comida en una casa ubicada en Pasteur al 1.000.

"Con enorme alegría y orgullo premiamos hoy al sargento Emiliano Recabarren y al oficial Ivan Koenig, efectivos del Comando de Patrullas que salvaron a una mujer de morir asfixiada", escribió hoy en su cuenta de Twitter Federico Montero, quien oficia de intermediario entre las fuerzas policiales y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

"Decidimos reconocer y distinguir el rápido y eficaz actuar de los efectivos del Comando de Patrullas que produjeron el salvataje a través de maniobra de Heimlich. No es un hecho aislado. No es una particularidad sino la generalidad de cada una de las fuerzas. No son héroes pero sí son el reflejo de un sacrificio constante en conjunto de las diferentes áreas de seguridad en beneficio de la sociedad. A través del Sargento Recabarren y del Oficial Koenig saludamos y distinguimos a cada uno de los integrantes de las mismas. Gracias a todos y todas. A seguir trabajando responsablemente", acotó.

La señora se atragantó mientras comía un plato de fideos, y los mismos la estaban asfixiando.

Por la noche, la mujer, de 68 años, ingresó al Hospital Español con problemas pulmonares y durante la madrugada levantó fiebre, por lo que fue considerada como caso sospechoso de COVID-19

De esta manera, los dos policías estuvieron aislados durante algunas horas, hasta que el resultado del hisopado arrojó resultado negativo.