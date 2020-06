Un "Puma" suelto en La Brújula 24: Gabriel Goity charlando tras el estreno de "La Chancha"

Gabriel Goity se convirtió en esa raza de actores tan versátil que capaz de hacer reir, emocionar y encarnar la figura de un villano con total naturalidad. Conocedor de su talento y siempre descontracturado a la hora de brindar una entrevista, repasó su carrera en una imperdible nota que le regaló a LA BRÚJULA 24.

Horas después del estreno de la película "La Chancha", en condiciones que no suelen ser las naturales por la pandemia, "El Puma" conversó con el programa "Tal Cual Es" respecto a este nuevo desafío profesional que afronta: "Hoy en día, respiramos redes sociales. Uno está acostumbrado a ir al cine, pero también existe una realidad. Este contexto nos permite que la vea más gente. Más aún al tratarse de un film que no está auspiciado por ningún canal de televisión. Claramente no es lo que se denomina un tanque que tiene asegurada una masividad".

"Son de esas películas que se dan solo en algunas salas de Buenos Aires y hay que rezar que lleguen a Bahía Blanca. Y en caso de aterrizar en este tipo de ciudades se emiten en un shopping a las diez y cuarto de la mañana. Esto nos da la posibilidad, que es no es menor, de entrar a la plataforma CineAr al horario que querés. Eso hará que se tenga una visualización más grande. Estamos orgullosos con las primeras devoluciones", enfatizó Goity, en su charla con el periodista Fernando Quiroga.

Sobre el resto de los artistas que lo acompañan, detalló: "El bahiense Esteban Meloni es un actor extraordinario y mejor persona. También participan Gladys Florimonte y un elenco que se completa con figuras brasileñas. Es una joya de una ópera prima de un director que visualiza un tema muy valiente y que mucha gente sufre. Esta es una oportunidad para entender lo mal que la pasan las víctimas. Refleja el perfil de los abusadores que suelen ser gente querida y creíble, cuando en realidad son otra cosa".

"Uno forma parte de una película que tiene un mensaje. El rol que me toque es lo de menos. Como actor me parece un personaje más que atrapante. Lo que ocurre es en qué contexto ponés a un violador. Si la idea era ponderar su figura, no la hubiese hecho" añadió en otro segmento de la entrevista radial.

Su amor por Villa Mitre

"En principios de los 80 fuimos con un grupo de teatro a Bahía Blanca, donde la movida cultural es muy grande. Hicimos unas funciones y cuando entramos con el micro a las adyacencias de la ciudad, se desarmó todo. Salimos un lunes y llegamos un jueves. Mientras esperábamos que alguien venga a socorrernos, se escuchaba en la lejanía el sonido de una cancha y me encontré con el estadio de La Villa".

"Estaba con un amigo que se fue de este mundo hace poco tiempo. Cuando entramos a la cancha a ver el partido, la gente se preguntaba 'quiénes son estos dos porteñitos'. Pudimos ingresar porque iban 20 minutos del segundo tiempo. Iban 0 a 0 y la figura era el arquero 'tricolor'. La camiseta me agradaba porque tiene los mismos colores que la de mi club de rugby. Gracias a Dios, el número 9 la agarró, hizo un quiebre de cintura y clavó un derechazo. Ahí me entró el virus".

