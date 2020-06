Hilda Lizarazu: con "alma de obturador" y excelencia sin fin

La vigencia de un artista es, quizás, el mérito más destacable que la crítica puede resaltar. Una vieja frase tiene su correlato en la actualidad e indica que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y en ese perdurar, son muy pocos los que logran dicho cometido.

El rock nacional ha visto el surgimiento de miles de expresiones, sin embargo en la elite de talentos aparece --sin ningún lugar a dudas-- el nombre de Hilda Lizarazu, una brisa de aire fresco que, a partir de los 80, llegó para quedarse como una de las voces femeninas más potentes del mundo del Pop-Rock.

Integrante de bandas como Sueter y Los Twist, empezó a surcar un camino de reconocimiento como una de las voces que acompañaron a Charly García. Hasta que su irrupción al estrellato se produjo con Man Ray, donde grabó grandes éxitos que hoy en día se siguen cantando más allá de las distintas generaciones.

Abocada a su carrera solista desde hace más de dos décadas, Lizarazu habló este mediodía con LA BRÚJULA 24 y cómo sigue su vida en medio de la cuarentena preventiva y obligatoria.

"Cuando sale el sol, las cosas cambian y el ánimo se pone más brillante. Yo estoy a cuatro manos, haciendo un poco de todo. Estoy muy entusiasmada con mi cuenta de Instagram, a la cuál le he dado mucha vida durante esta cuarentena. Esta semana estoy con autoretratos, porque no sé si la gente lo sabe, pero yo antes de ser cantante, trabajaba como fotógrafa", mencionó Hilda en comunicación con el programa Tal cual es, conducido por el periodista Fernando Quiroga.

Esta especie de "diario fotográfico" que comparte en redes es parte de la vida de la cantante, más allá de mantenerse vinculada a la música y seguir grabando diferentes demos.

"Uno siempre busca el lado bueno de las cosas. El quedarse en casa nos obligó a hacer cosas que tal vez uno venía postergando por una cuestión de tiempo, como por ejemplo arreglar un collar que tal vez estaba tirado en un cajón. En el caso de los músicos, tenemos un largo tramo de puertas adentro, por lo que se vuelve muy necesario mantener arriba el ánimo y mantenerse activo", comentó.

"De todos modos, trato de no plantearme objetivos tipo, 'cuando termine la cuarentena, tengo que tener 10 temas listos´. No me quiero presionar ", completó.

La radio para mantenerse informada permanentemente y algún tema de The Beatles la acompañan mientras intenta inspirarse para seguir creando su maravillosa música.

"Esta cuarentena nos va a sacar un poco mejores. No tengo dudas. Creo que es necesario que se visibilicen las cosas horribles que pasan en una ciudad, que se vean las villas, los barrios populares y que se observe cómo viven millones de personas en el país para que se empiecen a tomar cartas en el asunto", dijo.

Hilda prefiere no soñar cómo será su próximo recital, si no tener una mirada más realista para no sumar frustraciones en un tiempo repleto de incertidumbres."Vamos a ser los últimos en volver. Dicen en octubre, pero prefiero no plantearme una fecha. Es más, mi productor me llama y me pregunta si quiero reprogramar mi gira, pero la verdad es que no tiene mucho sentido", comentó.



Sin embargo, dueña de una esperanza cristalizada en cada acto, inesperada y genial, la gran cantante argentina sigue y seguirá sorprendiéndonos.