"Que nos digan que hay cero presupuesto para ayudarnos fue un balde de agua fría"

Sin medias tintas. Franco, directo, y buscando siempre la palabra justa para graficar al detalle cada sensación.

Daniel Volpe dialogó con la redacción de LA BRÚJULA 24 y comentó detalles de la reunión que mantuvieron desde el sector con el intendente Héctor Gay en la jornada de hoy.

"Héctor nos recibió de manera muy amable frente a la necesidad extrema y angustiosa realidad de lo nuestro. Tuvo una excelente predisposición, al igual que su gente. Nos entienden, pero hay cero presupuesto para el área. No lo discutimos, pero fue un balde de agua fría" aseguró Volpe.

Según pudieron saber, la reapertura del Teatro Municipal "se demorara más porque la empresa de electricidad que ganó la licitación desistió. No tiene materiales para llevar adelante el trabajo, ni tampoco hay precios en el mercado".

"El 12 de marzo cerramos las puertas porque priorizamos la salud pública y lo seguimos haciendo. Gay nos aseguró que acompañará el pedido de una ley provincial de emergencia que nos genere una herramienta para poder, por caso, pedir un préstamo de buena tasa en el Banco Provincia" comentó en otro pasaje de la charla.

Entre las novedades, Daniel Volpe confirmó que "a fines de la semana próxima nos enviarán guías de protocolos desde la Fundación Huésped, para ya ir teniendo una idea el día que podamos volver a abrir".

De todas maneras, y siempre sincero, aseguró que "cuando nos toque abrir, tendremos un producto que no será prioritario de la gente. Además acá no podríamos sacar butacas como propusieron en Alemania. No es sustentable".

Por último, aseguró que "el jueves, vía zoom, nos volveremos a reunir para seguir ajustando detalles. Nuestra situación es grave, terminal y sin ayuda. Solo un milagro nos puede salvar".