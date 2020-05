El particular festejo de Salzburgo, el primer campeón post coronavirus

Salzburgo, exequipo de Erling Haaland, se consagró campeón de la Copa de Austria y se convirtió en el primer club en levantar un título en la era post coronavirus. El conjunto dirigido por Jesse Marsch se impuso por un contundente 5-0 sobre Austria Lustenau con goles de Dominik Szoboszlai, Dominik Stumberger en contra, Noah Okafor, Majeed Ashimeru y Sékou Koïta.

Lo más sorprendente llegó luego del encuentro. Al momento de la coronación y de levantar el trofeo, se dispuso el distanciamiento social, por lo que cada jugador tenía un lugar asignado para festejar junto a sus compañeros pero adaptados a los nuevos tiempos.

Congratulations to Zambian duo of Patson Daka and Enoch Mwepu for winning the 2020 Austrian Cup title with RB Salzburg.pic.twitter.com/tmycnlUQgU