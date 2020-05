Bahía adhiere al "bocinazo" nacional de esta tarde de los profesionales de la salud

El titular de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud de Bahía Blanca, Santiago Boughen, explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la decisión de adherir a la manifestación de índole nacional que tendrá lugar esta tarde.

"No es una marcha gremial, pese a su carácter nacional. Distintas ciudades del país adhieren a esta movilización. Hay dos o tres puntos en común en cuanto a este reclamo. No somos una marcha anticuarentena, nada que ver tenemos con la convocatoria que se realizará hoy", enfatizó Boughen, en el programa "Una Buena Razón".

La concentración será en autos --para no incumplir con el distanciamiento social-- partiendo desde el Parque de Mayo, respetando semáforos y sin cortar las calles, hasta la Plaza Rivadavia.

En esa misma dirección, puntualizó los detalles del reclamo: "Pedimos elementos de protección personal para todos los profesionales de la salud. En Bahía Blanca esta no es una problemática tan delicada respecto a otros lugares del país. Tampoco en lo que tiene que ver con la precarización laboral. El punto que más nos interesa visibilizar en la ciudad es el pedido de la no judicialización sobre el personal de salud, solo por trabajar en un medio donde tiene altas chances de contagiarse".

"Hay una persecución y escrache contra médicos y enfermeros en los edificios donde viven. Esto no ocurrió en ningún país del mundo. Acá hay una reacción con doble moral con los aplausos de las 21 y, asimismo, los episodios reportados respecto a la discriminación que han vivido nuestros profesionales", sentenció en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Boughen asveró que "nosotros no asistimos a la marcha por un reclamo local. Pero estamos alerta por lo ocurrido en otros lugares porque si a alguien le abren un sumario administrativo o una investigación penal, no te pueden meter en un calabozo de la nada. Es peligroso que te acusen de algo y, sin preguntarte, te metan preso. Queremos que el personal de salud no sea el chivo expiatorio ante una situación inédita. El vecino que es positivo no es un asesino serial".