Marcela Tauro rompió el silencio y dio una sugestiva respuesta sobre su salida

Hace más de una semana que Marcela Tauro no está en Intrusos, el programa de América en el que la periodista trabaja desde hace 17 años. Su última aparición, de hecho, no fue feliz: mantuvo un entredicho con el conductor del ciclo, Jorge Rial, a raíz de una nota sobre el caso del doctor Rubén Mülberger. No hubo pelea al aire, pero sí miradas llenas de incomodidad.

Pese a que desde entonces Tauro ha guardado silencio acerca de su presente laboral , por estas horas fue interceptada por las cámaras de Los ángeles de la mañana , y brindó una serie de sugestivas respuestas. "Dependo del canal. Todavía no hablé con nadie, te lo juro por mi papá", dijo Tauro al ser consultada sobre un eventual retorno al ciclo de chimentos.

La periodista también reveló que no tuvo contacto con ninguno de sus compañeros: "No me llamaron pero los entiendo, porque ellos no tienen nada que ver. No hay que mezclar". "¿Te echaron?", preguntó la notera Maite Peñoñori. "Lo dejo a tu criterio", cerró la periodista, y dio por terminada la nota.

Hace veinte años que Tauro es empleada de América y, según dicen quienes la conocen, no piensa renunciar. Se rumorea que le ofrecieron sumarse al programa de Guillermo Andino, Informados de todo , pero como ella hace radio en La 100 por la mañana, no estaría disponible para sumarse.

Es posible que, entonces, acepte estar en Fantino a la tarde o en Indomables , pero, como ella misma dijo, aún no hay propuestas firmes. Lo cierto es que, tal como se especulaba, no vuelve a sumarse al panel de Intrusos .

Se rumorea también que a Tauro le propusieron sumarse al panel de Hay que ver , el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve. Sin embargo, Tauro tendría la firme intención de quedarse en América.