El relato de un ex Olimpo en Porto Alegre: "Acá no se hizo cuarentena"

El volante argentino de Inter de Porto Alegre Damián Musto indicó que en esa ciudad "no se hizo ninguna cuarentena", pero que los jugadores del equipo dirigido por su compatriota Eduardo Coudet sí la realizaron porque el club se los pidió.

"La situación no es en todos lados igual en Brasil, porque quizá lo que más trasciende es lo que pasa en San Pablo y Río de Janeiro, que son las zonas más afectadas, pero en Porto Alegre no se hizo una cuarentena y la gente no se cuidó, solamente algunos", señaló Musto, de 32 años.

"El preparador físico nos dijo que nos vio mejor de lo que creía en la parte física cuando volvimos a entrenar, porque ni bien se supo que se paraba el torneo, nos dieron un mes de vacaciones: las que nos correspondían a fin de año las pasaron para este mes", apuntó.

El ex Rosario Central y Olimpo de Bahía Blanca advirtió en TyC Sports que en realidad "no fueron vacaciones" porque estuvieron 30 días encerrados. "Esa fue una parte de cómo se manejaron las cosas. Después, con elementos que nos facilitó el club y algo que compramos, nos entrenamos en casa", refirió.

"La idea en Brasil es que se siga la competencia durante el verano próximo o que, si se para, sea apenas por una semana, y por eso no vamos a tener esos 30 días de vacaciones que nos corresponderían para esa época", destacó.

"Personalmente me parece que acá volvimos medianamente rápido por el contexto de cómo se maneja lo social, ya que no se tomaron medidas a nivel nacional. En cambio en la Argentina creo que se tomaron las medidas a tiempo", comparó el futbolista que el 9 de junio próximo cumplirá 33 años.

Fuente: TN