Netflix: conocé la lista completa de series y películas que se estrenan en junio

Durante junio, la plataforma Netflix realizará varios estrenos a partir de las próximas semanas.

Entre los principales títulos que ofrecerá la plataforma de streaming aparece la temporada final de “13 reasons why”, uno de los proyectos emblemáticos, producido por la mismísima Selena Gómez.

Asimismo estará de vuelta “The Sinner”, que pone en un nuevo y espeluznante caso al detective Harry Ambrose.

Dentro del catálogo de películas, se destacan dos de las tres partes de la saga de “Volver al futuro” y “Wonder Woman”.

Series

13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020)

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19/6/2020)

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

Bosque adentro (12/6/2020)

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

¿Me escuchas? (4/6/2020)

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

Manjares divinos (24/6/2020)

La orden secreta: Temporada 2 (18/6/2020)

Amar y vivir (26/6/2020)

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

Reality Z (10/6/2020)

Perdida (5/6/2020)

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Real Housewives of New York: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020)

The Titan Games (1/6/2020)

Modern Family: Temporada 7, 8, 9 y 10 (2/6/2020)

Películas

Los últimos días del crimen (5/6/2020)

5 sangres (12/6/2020)

La Red Avispa (19/6/2020)

Tren a mi destino (19/6/2020)

Adú (30/6/2020)

Bala perdida (19/6/2020)

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

Siente el ritmo (19/6/2020)

8 (19/6/2020)

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

Victoria y Abdul (23/6/2020)

Mujer Maravilla (26/6/2020)

La torre oscura (30/6/2020)

Volver al futuro (30/6/2020)

Volver al futuro III (30/6/2020)

Documentales y especiales

Jo Koy: In His Elements (12/6/2020)

Eric Andre: Legalicen todo (23/6/2020)

Lenox Hill (10/6/2020)

Bebés: Parte 2 (19/6/2020)

La familia del soldado (19/6/2020)

Atleta A (24/6/2020)

Juegos locales (26/6/2020)

Genios del abecé (3/6/2020)

George Lopez: We’ll Do It For Half (30/6/2020)

Niños y familia

Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

Vera: Rescate arcoíris (2/6/2020)

El cadáver de la novia (6/6/2020)

Cocomelon: ¡A cantar!: Temporada 1 (1/6/2020)

Anime

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4/6/2020)

Brand New Animal (30/6/2020)

Amor de gata (18/6/2020)

Fuente: www.canalnet.tv