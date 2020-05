María León: la "Purificación" que Netflix necesitaba

La vastísima y brillante trayectoria de María León, habla por sí sola. La enorme cantidad de reconocimientos internacionales, los más variados y eclécticos personajes, las participaciones aplaudidas de pie en teatro, cine y televisión, (formato desde donde trasciende las fronteras y llega hacia nosotros) la catapulta a ser considerada una de las actrices españolas más importantes en cuanto a su llegada a latinoamérica.

El papel de Purificación, en la tercera temporada de “La Casa de las Flores”, es en el guión de la comedia negra, una bisagra conceptual y fatídica, sin la cual hubiese sido difícil sostener muchos de los elementos geniales que el director Manolo Caro determinó para la exitosa tira. Hay un viejo adagio que asegura que “nunca es el qué, siempre es el cómo”; seguramente algún crítico avezado o quizás ella misma, producto de su gran humildad, aseguren que cualquiera que hubiese hecho el papel de Purificación Riquelme, que otro u otra hubiera descollado de la misma forma, quizás con diferente intensidad pero sosteniendo, de igual manera, (como explicaba antes), los dimes y diretes de un guión desopilante que será imborrable para todos nosotros. Sin embargo, y créanme, lo digo fuertemente como crítico, ninguno o ninguna lo podría haberlo hecho como lo hizo María León.

Mezcla de pasión desmedida y códigos freudianos graciosamente irresolutos, ésta increíble actriz, por momentos bizarra, por momentos impredecible, pero siempre sorpresiva; hace que la atención y la tensión, sean en extremo seductoras para seguir la línea narrativa, minuto a minuto.

“La Casa de las Flores” es un disparatado torbellino de pasiones que, le debe a María León, mucho más que haber sostenido fuertemente la trama como la Antagonista por excelencia; le debe la espontaneidad de haber desacralizado a la locura, convirtiéndola en una postal peligrosamente simple y accesible... ahí radica la calidad de nuestra actriz tan querida

Me prestará la peluca rubia?

"Tuve la gran suerte de poder estar en esa serie. Me divertí tanto con el personaje porque me hizo muy feliz hacerme la loca. La pasé muy bien, fue un sueño trabajar con mi hermano en la vida real. Tengo el recuerdo de la primera escena. Hasta tuve la libertad de parte del director de tirar una mesa al suelo, se trata de un recuerdo imborrable", rompió el hielo en LA BRÚJULA 24 la talentosa actriz que se ganó el cariño de millones de fanáticos de la tira.

Consultada por Fernando Quiroga, conductor del programa "Tal Cual Es", respecto a sus raíces, ponderó la ventaja de tener "la fortuna de que mi familia es muy generosa y tiene sus raíces circenses. Con ellos nos divertimos mucho en la vida personal y eso también se puede trasladar a lo profesional. No sé mentir, solo lo puedo hacer actuando, pero en lo cotidiano, aunque ponga un tono de voz o un rostro, me resulta imposible fingir, se me nota".

"A Purificación lo fui construyendo de a poco, cuando rodamos la segunda temporada en Madrid, hicimos una composición desde su empaque físico. Es cierto que ahí se sembró un poquito de esta bipolaridad tan radical, con un cambio de personalidad notorio. Desde allí empezamos a tirar del hilito, podríamos haberle puesto muchísimas flores, pero lo que requería era incorporar el corazón. Ella como personaje estará loca, pero no es tonta", enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, sobre sus días en cuarentena, León describió: "Estoy pasando bastante bien este confinamiento, teniendo en cuenta lo que está pasando en el resto del mundo. Es complicado, pero es momento de mantener la cabeza fría, tender la mano y aguantar, que es la única manera de mantenernos a salvo".