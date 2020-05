"Esperanza", el nuevo de tema de Piero que cantó en LA BRÚJULA 24

"Viejo, mi querido viejo", es uno de los versos más conocidos de la canción en español. Su autor es Piero, un músico que creó hace varias décadas el que quizás sea el homenaje más conocido a papá.

"Me conmuevo poder hablar con Bahía Blanca", fue la primera frase que dijo el cantante en LA BRÚJULA 24.

Piero De Benedictis, nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli (Italia), pero de muy pequeño se mudó a Argentina, donde creció y se crío.

Su carrera le ha permitido viajar por largas temporadas a otros países, como España, Panamá e incluso Colombia, donde tiene doble ciudadanía hace más de veinte décadas.

Sobre la actualidad en el marco del coronavirus el artista sostuvo que "teníamos 22 conciertos programados, en Estados Unidos, México, Colombia, pero con toda esta situación obviamente están postergados. Igual tenemos mucho laburo, que no es solamente cantar y hacer conciertos, sino meterse en la causa y ahora estamos peleando con toda esta situación".

Sobre su vínculo muy cercano con Colombia dijo en el programa Una Buena Razón que con ese país "siento desde el primer día algo distinto. Conozco más Colombia que los propios colombianos. Es una bendición lo que me pasa con ellos. Hicimos como diez conciertos con cinco generaciones y todos sabían las canciones".

También recordó cuando fue perseguido durante la dictadura militar. "Me fui con las dos valijas que me armó mi hermana a la casa de Arturo Puig y Selva Alemán. Me dijeron que me habían visto en la lista. Y ya estaban los Ford Falcon verdes ahí en la puerta".

Sobre lo importante para él en este momento sostuvo que "para mi es ser concreto y útil. Siento que tengo mucho para dar. Hay mucha gente que lo está pasando mal y hay que estar ahí juntos. Para mi la solidaridad viene a desbancar la política. Me encantaría embanderarme con músicos y bandas para llegar a todos. Es muy útil todo lo que uno pueda hacer".

Pero como broche de oro y cierre de la entrevista, Piero cantó en vivo y en exclusiva la canción "Esperanza".

Escuchala:

Acá la entrevista completa: