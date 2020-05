"Por ahora, Mauricio no volverá a su casa"

Raúl Reyes, el intendente de Coronel Dorrego, se refirió en LA BRÚJULA 24 al escape y posterior hallazgo del pequeño Mauricio, hecho que mantuvo en vilo a toda la población, incluso a nivel nacional.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal de la vecina ciudad contó que "terminó la búsqueda, el gran susto que nos pegamos todos porque el nene no estaba en su casa como corresponde, pero sigue el trabajo".

"Mauricio está en el Hospital Municipal, que es donde nosotros tenemos un lugar preparado para este tipo de situaciones de emergencia. Ahora estamos trabajando desde el área de Desarrollo Social para encontrar una solución definitiva, la cual por supuesto lleva tiempo", sostuvo.

Y respecto del futuro inmediato del menor, comentó: "No me quiero adelantar al informe final que se produzca. A la casa no volvió y se verá si podrá hacerlo o no".

"Hay que ver cómo va a seguir su vida, cuando todo empiece nuevamente a funcionar, por ejemplo las clases, va a necesitar un lugar para estar y que se ocupen de él, es lo que se está definiendo", argumentó.

Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego.

"Lo que quiero transmitir es que él está bien, ahora se ha iniciado este proceso, hay que darle la confianza para que pueda contar lo que ha estado viviendo", sintetizó.

Por otra parte, respecto de supuestos eventos previos que involucraban al chiquito, Reyes señaló: "Habíamos intervenido en algunas oportunidades por diferentes motivos con la familia. En una oportunidad se denunció que el nene vivía en una casilla, pero en realidad la familia estaba levantando su casa y todos vivía de esa manera. Desde la Municipalidad se aportaron elementos para que terminaran cuanto antes".

"Durante la búsqueda de Mauricio circularon un montón de versiones que no hacían bien, todas cosas inexactas. Él tiene más hermanitos, incluso uno que nació hace pocos días. Me imagino que tendrá ganas de estar con ellos, por eso la situación es compleja, todo esto se irá resolviendo en estos días", manifestó.

Y dijo que "tenemos que estar contentos porque apareció y muy bien, rápido por suerte. Él estaba escondiéndose y además nos mandaba un mensaje, nos dijo a gritos que algo ocurría".

La nota: