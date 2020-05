"Creo que Maradona no arma el equipo, él es más marketing"

Brahian Alemán regresó a Gimnasia de La Plata como una de las grandes apuestas por parte de la dirigencia para que el equipo enderece el rumbo y logre la ansiada permanencia en la Primera División del fútbol argentino. Sin embargo, bajo el mando de Diego Armando Maradona, el mediocampista uruguayo nunca logró tener la continuidad que anhelaba.

Aunque durante gran parte de la entrevista con Ovación el volante fue elogioso para con el director técnico y ponderó su bondad y trabajos para la unión del grupo, sorprendió al deslizar que el campeón del mundo en México ‘86 no es el encargado de elegir a los 11 futbolistas que salen al campo de juego.

“Tenerlo a Diego como entrenador es un gran orgullo. El día que llegó no lo podíamos creer. Se decía que podía ser el técnico de Gimnasia, pero nosotros lo tomábamos con pinzas porque era muy difícil. Pero los rumores crecían y un día apareció el hombre en el estadio. Nos quedamos todos mudos. Hoy ya es uno más. Siempre está contento, tirando chistes. Es muy positivo, siempre con buena onda y arengando en las prácticas. La verdad que es un crack con todas las letras”, comenzó su relato el charrúa, que volvió a la institución tras un paso por el Al-Ettifaq de Arabia Saudita.

Debido a algunas lesiones (desprendió la fascia y esguince de rodilla), el experimentado mediocampista perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico. “No me tenían en cuenta pero andaba muy bien en las prácticas, me lo decían mis compañeros y la gente del club que ya me conoce. No era Diego el que no me ponía, hay un cuerpo técnico muy amplio. Y hay que respetar las decisiones. Hay que ser respetuoso y acompañar al equipo. Y siempre con la mejor onda”, explicó.

Sin embargo, con el correr de la entrevista, soltó una llamativa frase: “A mí me resalta constantemente y me hace alguna broma. Y si hago un gol de afuera del área, se pone muy contento y lo grita. Creo que no era él que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. Él es más marketing”.

Con Diego Armando Maradona sentado en el banco de suplentes, Alemán solamente disputó 8 partidos por Superliga y 1 por Copa Argentina. Además, estuvo fuera de la convocatoria en 4 de las últimas 5 presentaciones de Lobo.

“Trabaja en la ofensiva con nosotros y aunque no se puede mover mucho ni pegarle a la pelota está ahí en la mitad de la cancha. Gritando y te muestra cómo pegarle en las tareas de definición. Tiene la rodilla muy mal y no puede casi pegarle, pero te explica cómo hacerlo. Es un tipo muy bicho y lo tiene todo muy claro. Aprendemos mucho de él y él de nosotros porque nos lo dice”, comentó.