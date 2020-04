Venta online en Bahía: "Ya tenemos más de 250 comercios inscriptos"

Pocas horas después de lanzarse oficialmente, la plataforma de venta online de Bahía Blanca (https://desdecasa.bahia.gob.ar) ya cuenta con más de 250 comercios anotados, según reveló Pablo Romera, el secretario Privado del intendente Héctor Gay.

"Lo que queríamos era darle a otros rubros la posibilidad de poder trabajar y entregar mercadería en medio de esta pandemia. Sabemos que no le va a solucionar el problema de fondo a nadie, pero va a ser un paliativo que creemos que al menos les permitirá cubrir los gastos fijos", explicó Romera en diálogo con el programa Nunca es tarde, de LA BRÚJULA 24.

El funcionario aclaró que los comercios no están abiertos al público y que el horario de funcionamiento para la confección de los pedidos y logística son de lunes a viernes, 9 a 12 horas. El límite máximo será de dos empleados y/o propietarios habilitados para trabajar de manera simultánea.

Al final del sitio web mencionado, existe una opción para que nuevos comercios puedan anotarse.

"Tenemos un grupo de voluntarios que está trabajando para aprobar las solicitudes de inscripción. No es un trámite engorroso, pero lo que buscamos es que no haya algún vivo que quiera poner un comercio que no existe y con material inapropiado", aclaró.

Con respecto a la entrega de productos, cada uno de los comercios, emprendedores o pymes inscriptos en la plataforma podrá registrar un máximo de 2 vehículos con sus respectivas patentes, que serán empleados exclusivamente para la entrega de mercadería.

"Las entregas no las pueden hacer los empleados de comercio porque no tienen cobertura de la ART en caso de que salgan del local en el que trabajan. La entrega la deberá realizar el dueño del comercio o bien un servicio contratado", explicó Romera.

Por último, el secretario Privado mencionó que los pedidos se pueden realizar durante las 24 horas.

"Cuando clickeas en algún comercio en particular, enseguida te aparece su red social o bien un contacto de WhatsApp para poder hablar con el dueño o con algún empleado y así poder realizar la compra", explicó.

