Su tema sonó en Netflix y se convirtió en tendencia mundial

Su canción “En el Aire” es de las más escuchadas del momento a nivel global. Que sus estrofas suenen de fondo en las escenas románticas de la tercera temporada de la serie Elite (Netflix) colaboró muchísimo para el estallido de popularidad de la española Vega Almohalla, quien hoy habló por primera vez habló para nuestro país, y lo hizo a través de LA BRÚJULA 24.

Nacida en Ávila, Castilla León, su vida no ha diferido de quien nace y se cría en los bellos y pintorescos poblados del sur de la Madre Patria. “He vivido siempre en mi pueblo, con mis padres, de pequeña escuchábamos mucha música popular. Mi madre daba clases de baile y por ende yo iba siempre con ella” declaró en “Tal Cual Es” el programa conducido por Fernando Quiroga.

Con mucha creatividad, define su música como “una oportuna mezcla de Pop y Jota”, despertando la curiosidad de la mesa periodística y de la audiencia en general.

Consultada acerca de lo que significó el single “En el aire” para ella, respondió: “Es una mezcla que puede venir de un montón de sitios, un poco de lo que he vivido y pasado, en el video está así reflejado. Igualmente animo a la gente que lo busque y pueda también sumergirse en ese sueño.”

En plena cuarentena, los representantes del sello Mushroom Pillow, le advirtieron que vea las búsquedas en la aplicación Shazam y allí estalló de alegría.

“No me esperaba tanta repercusión y no creo que fuera suerte – expresó la cantante oriunda de Castilla y León a LA BRÚJULA 24 - a la gente le gustó. Lo he abrazado con todas mis fuerzas, con los brazos abiertos y esperando que la música que estoy haciendo sea acogida de la misma manera”

En referencia al video viral del tema, expresó: “Cada cosa que intento hacer me gusta que tenga un significado, cualquier color o forma, vestuario, mi estilo a la hora de vestirme en un escenario, que todo vaya acompañado de ese sentido”

En el marco del aislamiento global, dijo a la radio: “Ahora estoy en casa, haciendo mucha música, saqué el 27 del mes pasado mi segundo single: ´La Niña de la Amapola´ es un tema que siempre recordaré por haberlo estrenado en el marco de la pandemia. Mi modo de hacer música depende de muchas cosas; hay días que me pongo a escribir un tema, pero al final me acaba frustrando de querer tanto y sentir que no puedo, o no me gusta lo que estoy haciendo y allí es cuando me dejo fluir… cuando se podía salir a la calle, en el centro o el coche, se me ocurría algo en mi cabeza y agarraba el móvil (celular) y lo grababa, para luego trabajarlo en casa. Tengo una compañía de teatro y escribimos un musical que se llama ´Capricho Divino´, y en esa oportunidad compuse específicamente para ciertos personajes, y la verdad es que fue complicado, pero sabiendo muy bien la historia, también fluye”

Con respecto a su exposición en Netflix, aseguró: “No se te pasa por la cabeza. Son sueños, fantasías que pueden pasar o no, y de repente se cumplen, es muy impresionante… para mi cualquier tontería ya me hace ilusión, que me escuche la gente de mi ciudad ya es un logro enorme, y que me escuche el mundo no puedo explicarlo…”