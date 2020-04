"Si no ocurría lo del HAM, la tasa de contagios sería menor a lo esperado"

Héctor Gay conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos antes de mantener junto a otros jefes comunales una videoconferencia con Alberto Fernández, y analizó cómo vienen funcionando las políticas para mitigar el avance del coronavirus en la ciudad.

"En Bahía, si no fuese por lo ocurrido en el HAM, la tasa de contagios sería menor de lo esperada. Para mi es significativo que de los 24 casos detectados en Bahía, ninguno tiene más de 60 años. Ese es un dato importante porque, salvo el paciente que está en el Penna con enfermedades de base, el resto fueron casos leves", sostuvo Gay, en el programa "Una Buena Razón".

Y resaltó: "La cuarentena en Bahía dio resultado, independientemente de lo que pasó en el Hospital de la Asociación Médica. Es cierto que a veces hay demasiado movimiento en la ciudad, sobretodo a la mañana. Pero también existe mucha población exceptuada. Hay algunos que sacan los pies del plato y cuesta hacerles entender, pero la mayoría ha logrado entender".

"Será cada vez más difícil mantener esta medida, por el hastío que significa y la necesidad de ir a buscar el mango, pero en líneas generales ha habido una buena responsabilidad", enfatizó Gay, aunque puso un ejemplo que roza lo ridículo: "Hay planteos insólitos. Alguien que está preocupado me hizo un razonamiento extraño, manifestando que las medidas son demasiado rígidas al no haber muertos. Deberían pensar que no los hay justamente por esta decisión".

Respecto a si su mirada va en consonancia con el Presidente, enfatizó: "Coincido con el gobierno nacional al establecer como prioritaria la salud, en segundo orden la asistencia alimentaria que sumó nuevas demandas y el tercer aspecto que preocupa cada vez más la actividad económica. Allí hay gente sin ingresos y no puede pagar sueldos o alquileres. Todos los planos preocupan, pero lo esencial es la cuestión sanitaria".

La videoconferencia con Alberto

Gay anticipó en qué va a consistir su participación en la convocatoria virtual con el Presidente.

"Estoy de acuerdo con la táctica del gobierno nacional. La preocupación del movimiento del transporte será una de las cuestiones que le voy a plantear. En mayo se va a incrementar el tránsito por el Puerto por la cosecha de la soja, ante la sequía del Río Paraná. Esto nos diferencia de otras ciudades".

"También voy a plantear la necesidad de estímulo para mantener la actividad económica, incluida la del municipio. Voy a exponer el tema de las empresas de colectivos y los clubes que no pueden pagar los servicios. Tampoco veo a las obras sociales y prepagas con el compromiso necesario y eso es algo que me gustaría conversar en este contacto".

"Soy consciente que el gobernador no está convencido con una apertura gradual para ciudades que tienen más de seis casos, como en Bahía Blanca. Igualmente, voy a sostener que, en esto, debemos formar un solo equipo".