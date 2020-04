El titular de Región Sanitaria aclara por qué no está de acuerdo con el testeo masivo

Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitiaria I en Bahía Blanca, explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 cómo se viene llevando adelante la labor en la ciudad para contener el embate del coronavirus que viene causando estragos en distintos puntos de la geografía mundial.

"La demanda comenzará a crecer por la cuestión estacional, con la llegada a la gripe. Estamos tratando que todos los protocolos sean bajados a los distritos, al igual que los medicamentos que llegan y son remitidos a las distintas Regiones Sanitarias", resaltó Núñez Fariña, en su charla con el programa "Una Buena Razón".

Y sostuvo: "En las ciudades más pequeñas uno observa que se respeta más el aislamento social obligatorio y el distanciamiento preventivo, los controles son más rigurosos. En Bahía Blanca, generar conciencia sobre la pandemia cuesta un poquito más por su densidad poblacional".

"El HAM cerró ayer. En 15 días o un poquito más podrán reabrir, dándole tranquilidad a la sociedad y a los profesionales. En este período se hará una desinfección mayor. Por eso considero que la decisión que se ha tomado es la correcta. Nunca vivimos una pandemia de esta magnitud", destacó el funcionario en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, explicó la razón por la que no considera necesario abrumar con análisis: "Este gobierno tiene una mirada sanitarista de la situación, con una postura preventiva. Acá no es cuestión de poner más o menos dinero. Y la mejor forma es cuidar los insumos que son finitos, incluso a nivel mundial. Hacer testeos a toda la gente no es la solución. En la ciudad hay entre 9000 y 1200 PCR y se realizaron algo más de 100. Solo se le realiza a aquel paciente que se justifica hacerlo".