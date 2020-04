Discusiones por el uso de los barbijos en supermercados

Una situación caótica se vivió esta mañana en la sucursal de la Cooperativa Obrera ubicada en calle Aguado, donde desde hoy --al igual que en los demás supermercados de dicha cadena-- está prohibido ingresar a sus instalaciones sin el tapabocas colocado.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Adriana (oyente de la emisora radial) relató las escaramuzas ocurridas en el Hiper y hasta denunció el maltrato sufrido por parte de personal de seguridad.

"Fui a las 8:20 a realizar una operación en el cajero automático en el horario exclusivo de compras para los adultos mayores. Y veo que no dejaban entrar a gente que no llevaba barbijo. La gente mayor se iba, incluso a una mujer le sacaron la remera del pantalón para que se la pudiera subir y colocar sobre la nariz", explicó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "como vieron que le estaba escribiendo a ustedes, me increparon. Hasta me pidieron el celular con el que estaba filmando lo que ocurría. Me amenazaron con que iban a llamar a la Policía. Y me tuve que ir a otro banco porque no me iban a permitir ingresar".

"Si se hubiese comunicado distinto esta disposición, los abuelos habrían llevado aunque sea un pañuelo. Y me sentí muy maltratada, como si fuera delincuente", finalizó, indignada.