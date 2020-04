Coronavirus: "Estamos en una etapa de aprendizaje increíble"

La reconocida actriz, modelo y conductora argentina, Adriana Salgueiro, habló hoy con el programa "Tal cual es" que conduce Fernando Quiroga.

Obviamente, lo más destacado de la charla periodística estuvo relacionado con lo que ocurre, a nivel nacional y mundial, con el bendito coronavirus.

Primero, la artista que es dueña de unos impactantes ojos azules abordó la triste realidad que atraviesa el sector. "Muchos actores están pensando en dedicarse a otra cosa", sostuvo, basándose en que los teatros están cerrados y no se sabe a ciencia cierta cuándo volverán a abrir sus puertas.

"Los actores no somos todos millonarios como muchos creen, los problemas para vivir y pagar las cuentas nos pasa como a mucha gente", consideró.

Y agregó: "Lo principal es cuidarse, básicamente porque si no tenés salud tampoco no podés trabajar. Hoy nadie sabe nada, recién en Estados Unidos anticiparon que Broadway va a ser lo que fue recién en 2022, así que así estamos".

Consultada respecto de su día a día, en tiempos de cuarentena, Salgueiro relató que "más allá de todo, yo muy bien porque estoy en mi casa, sana, cuidándome y voy a trabajar a la noche".

"Esta es una etapa de aprendizaje increíble, y creo que no le están dando tanta bola en ese sentido. Lo principal es la salud para poder salir adelante, pero hay que darle un poco más de bola a la cabeza. Yo trato de vivirlo con el mayor positivismo posible, si no mi cabeza me lleva una pala pasada", señaló.

Y a modo de ejemplo, dijo que "en lo personal, lo que hago es no escuchar más nada. Miro televisión a la mañana para ver si hay algo nuevo y a la noche igual. Escucho solamente a los infectólogos y especialistas, pero a los opinólogos que hay dando vueltas, no".

La nota completa: